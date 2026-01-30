Charles Leclerc: “Siamo soddisfatti del livello espresso dalla macchina, svolto tutto il programma prefissato”

Charles Leclerc ha chiuso lo shakedown di Barcellona con convinzione: miglior tempo della mattinata del day-5 e terzo crono nel computo complessivo di giornata, in una graduatoria comandata dal compagno di squadra, Lewis Hamilton. Un lavoro intenso e produttivo per la Ferrari, che ha potuto completare l’intero programma previsto nonostante condizioni meteo variabili e le tante novità tecniche legate al nuovo regolamento.

Il monegasco ha sottolineato come la squadra sia riuscita a spingersi oltre, iniziando a esplorare il limite della vettura e raccogliendo dati preziosi, anche in condizioni di pioggia, che potrebbero rivelarsi utili durante l’anno. “Abbiamo svolto tutto il programma prefissato. Abbiamo spinto un po’ di più testare il limite della macchina. Siamo soddisfatti È stato un buono shakedown per noi. Nonostante le condizioni meteo e le novità delle macchine. Abbiamo già fatto esperienza con la pioggia e questo aiuta se ci saranno weekend bagnati. Lewis ha provato le ultime cose da agenda e siamo concentrati sul Bahrain“, ha raccontato Leclerc.

Le prove in Spagna hanno rappresentato anche un primo banco di prova per comprendere le sfide del nuovo regolamento, in particolare per quanto riguarda la gestione della componente elettrica, destinata ad avere un peso sempre più rilevante nelle prestazioni complessive. “C’è molto entusiasmo, non solo in Ferrari, ma tutti per vedere come piloti e team si adatteranno a questo nuovo regolamento e massimizzare quello che ora è un nuovo pacchetto. Soprattutto dal punto di vista elettrico, la cui gestione sarà molto maggiore rispetto agli scorsi anni. Ora, prima del Bahrain, analizzeremo i dati raccolti e torneremo al simulatore. Bisognerà capire soprattutto la correlazione tra pista e simulatore, se la realtà si è avvicinata alla simulazione“, ha concluso il monegasco.

Con il lavoro in pista archiviato, la Ferrari è ora pronta a concentrarsi sull’analisi dei dati e sulla preparazione finale in vista dei prossimi test di Sakhir, dove i primi veri valori in campo inizieranno finalmente a emergere.