Charles Leclerc: “Nessun intoppo per ora. Speriamo che il 2026 sia il nostro anno”

Charles Leclerc ha completato oltre 60 giri nella sessione mattutina della seconda giornata dei test collettivi privati di Barcellona per la Formula Uno in vista del Mondiale 2026. Il monegasco della Rossa ha macinato chilometri preziosi al volante della SF-26 sia con gomme slick sull’asciutto che in condizioni di pista bagnata, non riscontrando particolari problemi di affidabilità in una fase embrionale del progetto in cui la priorità è proprio quella di verificare il corretto funzionamento della nuova power unit e dei vari sistemi collegati.

“Bello essere tornati in macchina. Queste auto sono veramente nuove, molto diverse rispetto a quelle che abbiamo guidato finora. Stiamo cercando di capire se tutto funziona correttamente e cosa no. Questa mattina non sono state le migliori condizioni a causa della pioggia, ma noi stiamo svolgendo il nostro programma. Non siamo focalizzati sulla performance, stiamo guardando i nuovi sistemi se funzionano e come dovrebbero. E quindi stiamo portando avanti i nostri piani“, le prime parole a caldo di Leclerc dopo aver ceduto il posto al compagno di squadra Lewis Hamilton nel pomeriggio.

“Per ora, essendo la prima mattina, abbiamo svolto i check preliminari sulla macchina. Tutto è andato per il verso giusto. Piano piano stiamo smarcando la nostra check-list dei sistemi ed è la cosa più importante. Dopo eventualmente andremo a cercare la performance ma questo nel caso arriverà più tardi in questi tre giorni“, spiega il nativo del Principato.

“Sono molto curioso di vedere cosa hanno preparato gli altri e, quando inizieremo a spingere un po’ di più, capire dove ci troviamo rispetto a loro. Credo che quest’anno rappresenti una grande opportunità per ogni squadra di fare qualcosa di diverso e magari ottenere un vantaggio più consistente rispetto a quanto visto negli ultimi anni. Spero che saremo noi il team capace di fare la differenza. Ma ovunque ci troveremo a partire, daremo tutto per riportare la Ferrari al vertice. È passato parecchio tempo, quindi spero davvero che questo sia il nostro anno“, dice il 28enne ferrarista.