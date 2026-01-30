Champions League, sorteggiati i playoff: Inter, Juventus e Atalanta scoprono le avversarie. Replay per Mourinho

Sono stati sorteggiati gli accoppiamenti per i playoff della Champions League di calcio, il turno riservato alle squadre classificate dal nono al 24mo posto nel girone unico: si disputeranno dei match in modalità andata-ritorno, le otto vincitrici si qualificheranno agli ottavi di finale, dove incroceranno le prime otto classificate, già ammesse alla fase a eliminazione diretta.

L’Inter ha pescato il Bodo/Glimt, la Juventus dovrà vedersela con il Galatasataray e l’Atalanta affronterà il Borussia Dortmund: le tre squadre italiane giocheranno il match d’andata in trasferta e dunque avranno il vantaggio teorico del ritorno casalingo. I neroazzurri dovranno prendere i norvegesi con le pinze; i biancorossi saranno chiamati a un testa a testa insidioso contro i turchi (la trasferta si preannuncia complessa); la Dea dovrà inventarsi il colpaccio contro i tedeschi.

Il Benfica di José Mouinho affronterà nuovamente il Real Madrid dopo averlo battuto con il gol del portiere in pieno recupero pochi giorni fa, il PSG riprenderà la difesa del titolo contro il Monaco, l’Atletico Madrid sarà messo alla prova dal Club Brugge, il Bayer Leverkusen e il Newcastle partiranno ampiamente favoriti contro l’Olynpiacos e il Qarabag. Svelati anche i possibili accoppiamenti per gli ottavi di finale: l’Inter avrebbe Manchester City o Sporting Lisbona, la Juventus attenderebbe o Liverpool o Tottenham, l’Atalanta sfiderebbe Arsenal o Bayern Monaco.

SORTEGGIO PLAYOFF CHAMPIONS LEAGUE

PLAYOFF

Monaco vs PSG

Benfica vs Real Madrid

Qarabag vs Newcastle

Bodo/Glimt vs Inter

Galatasaray vs Juventus

Borussia Dortmund vs Atalanta

Club Brugge vs Atletico Madrid

Olympiacos vs Bayer Leverkusen

ACCOPPIAMENTI OTTAVI DI FINALE

Monaco/PSG vs Barcellona o Chelsea

Galatasaray/Juventus vs Liverpool o Tottenham

Benfica/Real Madrid vs Sporting Lisbona o Manchester City

Borussia Dortmund/Atalanta vs Arsenal o Bayern Monaco

Qarabag/Newcastle vs Chelsea o Barcellona

Brugge/Atletico Madrid vs Tottenham o Liverpool

Bodo Glimt/Inter vs Manchester City o Sporting Lisbona

Olympiacos/Bayer Leverkusen vs Bayern Monaco o Arsenal