Champions League calcio 2026 stasera in tv: orari partite 28 gennaio, programma, streaming

Si va ufficialmente a concludere la fase iniziale della Champions League 2025-2026. Questa sera, mercoledì 28 gennaio, alle ore 21.00 saranno tutte in campo contemporaneamente tutte le partite dell’ottavo ed ultimo turno della massima competizione continentale per club. Oggi sapremo, quindi, quali saranno le 8 squadre che avanzeranno direttamente agli ottavi di finale, quali andranno ai play-off e quali saranno invece eliminate.

Le squadre italiane saranno in campo con obiettivi differenti. L’Inter sarà in campo in casa del Borussia Dortmund, la Juventus sarà di scena in trasferta in casa del Monaco, quindi il Napoli ospiterà il Chelsea allo stadio “Maradona” mentre l’Atalanta se la vedrà contro il Royale Union Saint Gilloise, anch’essa in trasferta.

Come arrivano le squadre italiane a questo appuntamento? Iniziamo con il dire che, al momento, nessuna è nelle prime 8. La migliore è l’Atalanta 13a con 13 punti e +1 di differenza reti. Alle sue spalle l’Inter 14a con 12 punti e +6 differenza reti. In 15a posizione la Juventus a sua volta con 12 punti e +4 differenza reti. Chiude la fila il Napoli che, al momento, è 25° e addirittura fuori dalla zona play-off con 8 punti e -5 di differenza reti.

Come seguire i match in tv? Napoli-Chelsea si potrà seguire in diretta esclusiva streaming su Amazon Prime. Gli altri incontri saranno tutti su Sky Sport e, di conseguenza anche in streaming su NOW e SkyGO. Borussia Dortmund-Inter su Sky Sport Calcio (202) e Sky Calcio 2 (252). Monaco-Juventus su Sky Sport 1 (201) e Sky Calcio 1 (251). Royale Union SG-Atalanta, invece, sarà su Sky Sport Arena (204) e Sky Calcio 4 (254). In chiaro si potrà assistere a Benfica-Real Madrid che sarà visibile su TV8 (canale 125 e 148 di Sky e 8 del digitale terrestre) oltre che su Sky Calcio 6 (256). I match non saranno tutti visibili live ma si potranno seguire anche nella modalità DIRETTA GOL sul canale Sky Calcio 1 (251) e in streaming su NOW e SkyGO.

PROGRAMMA CHAMPIONS LEAGUE 20026

Mercoledì 28 gennaio

Ore 21.00 Ajax-Olympiakos

Ore 21.00 Arsenal-Kairat Almaty

Ore 21.00 Athletic Bilbao-Sporting Lisbona

Ore 21.00 Atletico Madrid-Bodo/Glimt

Ore 21.00 Barcellona-FC Copenhagen

Ore 21.00 Benfica-Real Madrid – diretta in chiaro su TV8 (125 e 148 di Sky e 8 dgt) su Sky Calcio 6 (256) e in streaming su NOW e SkyGO

Ore 21.00 Club Brugge-Marsiglia

Ore 21.00 Borussia Dortmund-Inter – diretta su Sky Sport Calcio (202), Sky Calcio 3 (253) e in streaming su NOW e SkyGO

Ore 21.00 Eintracht Francoforte-Tottenham – diretta su Sky Sport Mix (211) e in streaming su NOW e SkyGO

Ore 21.00 Bayer Leverkusen-Villareal

Ore 21.00 Liverpool-Qarabag

Ore 21.00 Manchester City-Galatasaray – diretta su Sky Calcio 5 (255) e in streaming su NOW e SkyGO

Ore 21.00 Monaco-Juventus – diretta su Sky Sport 1 (201), Sky Calcio 2 (252) e in streaming su NOW e SkyGO

Ore 21.00 Napoli-Chelsea – diretta in streaming su Amazon Prime

Ore 21.00 Pafos-Slavia Praga

Ore 21.00 PSG-Newcastle – diretta su Sky Calcio 7 (257) e in streaming su NOW e SkyGO

Ore 21.00 PSV-Bayern Monaco

Ore 21.00 Royale Union Saint Gilloise-Atalanta – diretta su Sky Sport Arena (204), Sky Calcio 4 (254) e in streaming su NOW e SkyGO