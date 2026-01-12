Casper Ruud potrebbe saltare gli Australian Open? Il norvegese rivela il motivo

Casper Ruud potrebbe cambiare la propria programmazione di inizio 2026? Il tennista norvegese attualmente si trova in Nuova Zelanda per disputare l’ATP 250 di Auckland, ma il suo pensiero è soprattutto rivolto a quello che potrebbe accadere a casa. Il riferimento è all’attesa della nascita della prima figlia, un evento che potrebbe stravolgere completamente quello che attende nelle prossime settimane.

E’ stato lo stesso Ruud a confermare con grande onestà quanto sta accadendo: “Può succedere in qualsiasi momento. Spero di poter restare per tutto il torneo, ma non si sa mai. Potrei ricevere una chiamata e trovarmi subito su un aereo per tornare a casa. Non è un viaggio breve, quindi spero che la bimba aspetti ancora qualche settimana e che io possa essere lì per la nascita“, ha svelato.

Dichiarazioni che possano far capire la delicatezza del momento vissuto da Casper. Pertanto, la sua presenza in Australia potrebbe anche essere messa in discussione per il lieto evento descritto. Questo anche perché, dopo la nascita, Ruud e la sua promessa sposa Maria celebreranno il loro matrimonio. In sostanza, il tennis potrebbe venir dopo rispetto a questa serie di eventi nella vita del giocatore scandinavo.