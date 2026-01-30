Carlos Alcaraz si lascia i crampi alle spalle? Si mette al volante durante Sinner-Djokovic

Carlos Alcaraz ha dovuto fare i conti con i crampi durante la semifinale degli Australian Open: dopo aver vinto i primi due set contro il tedesco Alexander Zverev e dopo essersi trovato sul 4-4 nel terzo parziale, ha incominciato ad accusare il problema fisico ed è stato messo alle corde dal rivale, che è riuscito a portare a casa la terza e la quarta frazione al tie-break. Tutto si è deciso al quinto set, dove il teutonico ha operato un break in apertura (2-0), salvo poi subire il grande ritorno del numero 1 del mondo.

Il fuoriclasse spagnolo è riuscito a spuntarla con il punteggio di 6-4, 7-6(5), 6-7(3), 6-7(4), 7-5 dopo cinque ore e ventisei minuti di autentica battaglia e si è così guadagnato la qualificazione alla finale in programma domenica 1° febbraio (non prima delle ore 09.30 italiane), dove affronterà il vincente del confronto tra Jannik Sinner e il serbo Novak Djokovic per cercare di conquistare lo Slam sul cemento di Melbourne per la prima volta in carriera.

Gli interrogativi sulla condizione fisica di Carlos Alcaraz si sono susseguiti durante la mattinata e naturalmente il tennista iberico si sottoporrà a tutti gli accertamenti del caso, ma intanto possiamo già riportare un fatto: durante la semifinale tra Sinner e Djokovic, è stato inquadrato il numero 1 del mondo mentre stava guidando una golf car. Carlos Alcaraz si è messo al volante senza problemi e ha portato a spasso il suo staff, dunque il problema con i crampi sembra essere un lontano ricordo…