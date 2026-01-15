Carlos Alcaraz piega in scioltezza De Minaur nell’Australian Open Opening Week

Nel match esibizione della Opening Week dell’Australian Open 2026 Carlos Alcaraz regola Alex de Minaur 6-3 6-4 in un’ora e ventisei minuti. Il giocatore iberico offre l’impressione di non spingere fino in fondo, commette qualche errore di troppo, ma quando la palla pesa non sbaglia e impone la propria supremazia. Doveroso sottolineare che i due giocatori potrebbero ritrovarsi nel primo Slam stagionale a livello di quarti di finale.

Lo spagnolo parte forte, tiene il servizio di apertura e, a trenta, firma il break con il tracciante di rovescio lungolinea che non lascia scampo al rivale. De Minaur si affida al servizio per sbloccarsi e siglare il 3-1 contro un rivale che, quando trova la profondità, disegna il campo. Il murciano sigla il 4-1 con un tracciante di diritto, annulla una palla break al rivale e chiude i conti sul 6-3 con il diritto a uscire.

Alcaraz ripete il copione della prima frazione anche nella seconda partita, strappa il servizio all’avversario e difende il suo per il 2-0. De Minaur si aggrappa alla propria battuta per non uscire dall’incontro e accorciare le distanze sul 2-1. Il numero uno del mondo allunga, ai vantaggi, sul 3-1, fulmina l’avversario con il diritto lungolinea per procurarsi le due palle del 4-1.

Il suo avversario le annulla e con quattro punti consecutivi timbra il 3-2. L’australiano lotta con il coltello tra i denti su ogni punto e, con il servizio vincente, accorcia sul 4-3 e non molla la presa perché, dopo aver annullato due match point, riduce le distanze sul 5-4. Nel momento della verità lo spagnolo non concede spazio all’avversario e, dopo aver mancato altri due match point, fissa il definitivo 6-4.