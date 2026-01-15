Carlos Alcaraz: “Devo rimanere concentrato e migliorare fuori dal campo”

Carlos Alcaraz prosegue nella preparazione all’esordio all’Australian Open 2026. Lo spagnolo vuole cominciare al meglio la nuova stagione, conquistando per la prima volta il titolo a Melbourne completando così il Career Grand Slam. Il numero uno ATP sta in questi giorni disputando diverse partite di preparazione/esibizione, l’ultima conclusa con il successo sul padrone di casa Alex De Minaur.

Il fuoriclasse iberico ha espresso inoltre le sue considerazioni alla stampa dopo l’eliminazione nel Million Dollar One Point Slam: “Non volevo ritrovarmi con la sensazione di aver sbagliato un drop shot, quindi oggi sono venuto qui con la voglia di vincere ancora. Non posso dirvi qual era il mio obiettivo principale durante la preseason perché i miei rivali mi stanno guardando”.

Il segreto per continuare a vincere: “Bisogna stare attenti a tutti gli avversari; tutti i giocatori sono disposti a lavorare sodo per raggiungere grandi traguardi, quindi bisogna essere preparati. Per quanto mi riguarda, ci sono alcune cose che ho già detto molte volte. Devo rimanere concentrato, non perdere la concentrazione durante le partite o anche durante i tornei. Devo migliorare alcuni aspetti fuori dal campo che al momento sono difficili. È qualcosa che aiuta molto quando si scende in campo per dare il 100%”.

Il murciano ha poi concluso: “Sto lavorando duramente per essere felice, comportarmi bene ed essere positivo. Sono cose che la gente potrebbe non considerare così importanti, ma per me, e nel tennis, sono fondamentali”.