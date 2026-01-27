Carlos Alcaraz demolisce De Minaur e accede in totale scioltezza alla semifinale degli Australian Open

Carlos Alcaraz si qualifica per la prima volta in carriera alle semifinali degli Australian Open 2026. Il numero uno del mondo riesce a rompere questo tabù a Melbourne, dopo aver spazzato via in tre set il padrone di casa Alex De Minaur in tre set con il punteggio di 7-5 6-2 6-1 in due ore e quindici minuti di gioco. Una contesa che è durata solamente un set, con l’australiano che ha dato tutto nella prima frazione, ma con lo spagnolo che non ha mai davvero mostrato di poter andare in crisi contro l’idolo di casa.

Sono solo cinque gli ace di Alcaraz, che ha vinto il 77% dei punti quando ha servito la prima ed il 54% con la seconda. Una critica che si può fare a De Minaur è quella di non aver servito bene e di aver ottenuto troppo poco sia con la prima (59%) sia con la seconda (38%). Alla fine i vincenti sono stati 26 per lo spagnolo e 16 per l’australiano, con Alcaraz che ha commesso più errori non forzati (32 contro 29).

Partenza sull’acceleratore per Alcaraz, che si procura una palla break nel secondo game e la sfrutta subito chiudendo il punto a rete. De Minaur si scuote dopo la tensione iniziale e nel quinto game si porta sullo 0-40. Alcaraz cancella le prime due occasioni di controbreak, ma sulla terza lo spagnolo è tradito dal suo rovescio. Il numero uno del mondo, però, torna nuovamente avanti di un break nell’ottavo game, mettendo grande pressione fin dalla risposta all’avversario. De Minaur, però, non molla e trova un isperato controbreak, giocando con gran coraggio e chiudendo poi con uno splendido rovescio lungolinea. Sembra un set pronto a scivolare al tie-break ed invece nel dodicesimo game Alcaraz si porta sullo 0-40 e con tre set point. De Minaur ha la forza di rimontare, ma ne concede una quarta occasione allo spagnolo, che chiude sul 7-5 dopo aver vinto uno scambio durissimo con il dritto dell’australiano portato via dal nastro.

Il secondo set parte subito con alcuni game combattuti, ma che vengono vinti tutti da Alcaraz. La sensazione è quella che De Minaur ci prova, ma non riesce davvero mai a sfondare lo spagnolo. Il break arriva nel secondo game con il rovescio dell’australiano che vola via. De Minaur prova a resistere e annulla un’altra palla break nel quarto e rimane incollato al match. Nel settimo game il padrone di casa ha forse l’ultima occasione per provare a rientrare nel match, ma Alcaraz cancella la palla break dopo aver gestito al meglio una risposta tra i piedi dell’avversario. Il numero uno del mondo strappa poi ancora il servizio all’australiano nell’ottavo game e si prende il secondo set per 6-2.

Come accaduto nei due set precedenti, il break di Alcaraz arriva ancora puntuale nel secondo game e qui si chiude definitivamente la partita. Il copione del match è sempre il solito, con De Minaur che cerca di sfondare con i colpi da fondo, ma con Alcaraz che non va mai in sofferenza e alla fine fa più o meno quello che vuole, anche se deve comunque annullare una palla break nel terzo game. L’ennesimo break arriva nel sesto game per il numero uno del mondo, che va a chiudere sul 6-1 con un ace esterno.