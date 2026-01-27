Carlo Silipo soddisfatto: “Abbiamo migliorato la fase difensiva, utile giocare partite di questo livello”

L’Italia fa due su due agli Europei di Funchal e archivia senza affanni anche la seconda giornata della fase a gironi. Il Setterosa batte nettamente la Serbia con il punteggio di 17-6, confermando le buone sensazioni emerse all’esordio e mostrando segnali di crescita soprattutto sul piano difensivo.

La partita prende una piega chiara tra la fine del primo tempo e l’avvio del secondo, quando le azzurre piazzano un parziale di 7-0 che spezza l’equilibrio e allarga in modo decisivo la forbice. In attacco spiccano le triplette di Giustini, Marletta e Bianconi, protagoniste di una manovra fluida e continua, capace di mettere costantemente in difficoltà la retroguardia serba.

Rispetto al match inaugurale contro la Croazia, la squadra guidata da Carlo Silipo è stata più ordinata e attenta senza palla, concedendo poco e gestendo con grande attenzione le varie situazioni della sfida. Un successo agevole, ma non privo di spunti utili in vista dei prossimi impegni.

“Meglio giocare partite di questo livello ravvicinate per arrivare in condizione ottimale agli appuntamenti più difficili. Oggi siamo stati più attenti in fase difensiva anche se c’è stato qualche calo di tensione, ma è naturale in questo tipo di match“, ha spiegato il commissario tecnico azzurro.

Silipo ha poi analizzato i margini di miglioramento del gruppo: “Il nostro sistema di attacco funziona quando portiamo profondità e velocità. Per migliorare dobbiamo lavorare sugli aspetti fisici ed esser più quadrati in difesa. Domani avremo un giorno di pausa e cercheremo di focalizzarci meglio su questi skills“.

Il Setterosa tornerà in vasca giovedì 29 gennaio alle 10:00 italiane (un’ora in meno a Funchal) per affrontare la Turchia nell’ultima gara della prima fase. All’orizzonte si profila una seconda fase a gironi di alto livello, con l’Italia chiamata a misurarsi con Grecia e Francia in un percorso che inizierà a delineare le reali ambizioni nel torneo continentale.