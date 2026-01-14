Carlo Pedersoli: “Mio nonno Bud Spencer un grandissimo. L’ho onorato con la canzone di Trinità”

Ospite dell’ultima puntata di OA Focus, il programma condotto da Alice Liverani sulla pagina YouTube di OA Sport, è stato Carlo Pedersoli. Un nome ed un cognome molto famosi nel mondo del cinema e della televisione italiana, ma anche nello sport. Infatti Carlo, ex lottatore MMA, è il nipote del grandissimo Bud Spencer, all’anagrafe proprio Carlo Pedersoli.

Una leggenda del cinema italiano, con alcuni film che hanno fatto la storia come “Lo chiamavano Trinità” e “Altrimenti ci arrabbiamo”, stringendo un lunghissimo sodalizio con Terence Hill, con cui ha formato una coppia storica. Prima di farsi chiamare Bud Spencer, però, Pedersoli è stato un grandissimo campione di nuoto, diventando il primo italiano della storia a scendere sotto il minuto nei 100 stile libero.

Il nipote nell’intervista parla proprio dell’onore di portare un cognome come il suo: “Non ho mai avuto problemi per la notorietà di mio nonno. Anzi mi ha aiutato. Se sei una personalità forte ti giova, se sei una personalità debole sei un po’ sopraffatto dalla cosa. E’ un po’ pericoloso ed è quello che è successo a molti figli di e a molti nipoti di. Io ho solo giovato di questo cognome e di questo nonno grandissimo che ho avuto. E’ sempre stato nel cuore di tutti e mi ha solo fatto bene”.

Un ricordo nella carriera sportiva di Pedersoli è quando in Brasile prima di un incontro è entrato proprio con la musica di Trinità, una promessa fatta proprio a suo nonno: “In quel momento mi sono detto che dovevo onorarlo in qualche modo. Ne avevamo parlato di entrare con la canzone di Trinità e quindi l’ho realizzato. Per me è stato un momento di unione con lui, perché prima nel match pensavo solo a lui. Questo mi ha dato grande energia e infatti l’ho anche indicato con le dita quando sono entrato”.