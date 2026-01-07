Canottaggio, i convocati dell’Italia per il primo raduno dell’anno

In attesa delle elezioni a livello federale, riprende l’attività agonistica dell’Italia del canottaggio, che ospiterà gli Europei a Varese a cavallo tra luglio ed agosto, mentre i Mondiali si disputeranno ad Amsterdam a fine agosto. Gli azzurri sono stati divisi in due gruppi di lavoro, all’opera fino a domenica 18 gennaio, dal direttore tecnico Antonio Colamonici.

A Piediluco sono in raduno Giovanni Abagnale (Marina Militare), Edoardo Caramaschi (SC Gavirate), Luca Chiumento (Fiamme Gialle-SC Padova), Alice Codato (Fiamme Oro-SC Gavirate), Giovanni Codato (Fiamme Oro-SC Gavirate), Davide Comini (Fiamme Oro-SC Moltrasio), Nunzio Di Colandrea (Marina Militare-RYCC Savoia), Emanuele Gaetani Liseo (Marina Militare-SC Telimar), Giacomo Gentili (Fiamme Gialle-SC Bissolati), Matteo Lodo (Fiamme Gialle), Josef Giorgio Marvucic (SC Canoa San Giorgio), Laura Meriano (Carabinieri-SC Garda Salò), Salvatore Monfrecola (Marina Militare-RYCC Savoia), Francesco Pallozzi (SC Gavirate), Andrea Panizza (Fiamme Gialle-SC Moto Guzzi), Leonardo Pietra Caprina (Fiamme Gialle-CC Aniene), Marco Prati (Fiamme Gialle-SC Ravenna), Luca Rambaldi (Fiamme Gialle), Matteo Sartori (Fiamme Gialle), Alfonso Scalzone (Fiamme Gialle-RYCC Savoia), Gabriel Soares (Marina Militare), Leonardo Tedoldi (Fiamme Gialle), Alessandro Timpanaro (SC Gavirate), Niels Torre (Carabinieri-SC Viareggio) e Giuseppe Vicino (Fiamme Oro).

A Sabaudia, invece, sono al lavoro Vincenzo Abbagnale (Marina Militare), Sofia Ascalone (RCC Tevere Remo), Alessandro Bonamoneta (Fiamme Gialle-SS Murcarolo), Veronica Bumbaca (Fiamme Oro-CUS Torino), Gaia Umbra Chiavini (SC Gavirate), Kiri English-Hawke (Fiamme Oro-CUS Torino), Alessandra Faella (Marina Militare-CUS Torino), Jacopo Frigerio (Fiamme Gialle-SC Lario), Irene Gattiglia (RCC Cerea), Stefania Gobbi (Carabinieri-SC Padova), Alice Gnatta (Fiamme Gialle-CUS Torino), Clara Guerra (Fiamme Gialle-Pro Monopoli), Sara Lisi (CC Tirrenia Todaro), Angelica Merlini (RCC Tevere Remo), Elisa Mondelli (Fiamme Gialle-SC Moltrasio), Davide Mumolo (Fiamme Oro-SC Elpis), Giovanni Paoli (Fiamme Oro-SC Firenze), Giorgia Pelacchi (Fiamme Rosse), Giorgia Sciattella (Marina Militare-RCC Tevere Remo), Marco Selva (Marina Militare-SC Cernobbio), Aurora Spirito (SC Gavirate), Silvia Terrazzi (Marina Militare-SC Arno) e Davide Verità (Marina Militare-AC Monate).

Per quanto concerne il settore del beach sprint, infine, gli Europei saranno a metà settembre, ed i Mondiali si terranno a metà ottobre: a Piediluco saranno impegnati Federico Ceccarino (CC Napoli), Federica Cesarini (Fiamme Oro), Giovanni Ficarra (Peloro Rowing) e Maria Lanciano (LNI Barletta).