Canoa velocità, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028

Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha approvato il percorso di qualificazione della canoa velocità per Los Angeles 2028. Saranno in programma dieci eventi (cinque maschili e cinque femminili): per la parità di genere tali regole, di seguito esposte, valgono sia per le gare maschili che per quelle femminili. Saranno qualificati un totale di 234 atleti.

Ogni Nazione potrà qualificare al massimo cinque uomini e cinque donne per il kayak e tre uomini e tre donne per la canadese, per un massimo di complessivi sedici atleti per Paese. Ogni atleta selezionato, a Los Angeles potrà prendere parte a più di una gara. Saranno due gli step che qualificheranno a Los Angeles 2028: si inizierà con il ranking olimpico del 2026-2027 e si proseguirà con le qualificazioni continentali del 2028.

Per le imbarcazioni maschili nel K1 1000 saranno a disposizione 15 posti, che scenderanno a 14 nel C1 1000 ed a 13 nel C2 500, mentre per quanto riguarda il K2 500 ci saranno 9 posti e per il K4 500 ce ne saranno 11. Per quel che concerne le imbarcazioni femminili nel K1 500 saranno a disposizione 15 posti, che scenderanno a 14 nel C1 200 ed a 13 nel C2 500, mentre per quanto riguarda il K2 500 ci saranno 9 posti e per il K4 500 ce ne saranno 11.

Saranno 68 i posti in palio con il ranking olimpico 2026-2027, 34 per genere: al maschile 6 nel K1 1000, 4 nel K2 500, 5 nel C1 1000, 8 nel C2 500 ed 11 nel K4 500, mentre al femminile saranno 6 nel K1 500, 4 nel K2 500, 5 nel C1 200, 8 nel C2 500 ed 11 nel K4 500. Nel K1 1000, nel C1 1000, nel K1 500 e nel C1 200 un posto sarà riservato agli Stati Uniti.

Invece saranno 48 i pass assegnati nelle qualificazioni continentali del 2028: sia al maschile che al femminile l’Europa potrà qualificare due imbarcazioni nelle specialità individuali ed una nelle specialità biposto, mentre nel K4 500, sia maschile che femminile, non ci saranno posti.

I posti lasciati vacanti dopo le qualificazioni continentali verranno riassegnati alla prima imbarcazione non qualificata in quella manifestazione. Discorso diverso vale per i posti non utilizzati dagli Stati Uniti, Paese ospitante: questi verranno riassegnati alla prima imbarcazione non qualificata tramite il ranking olimpico 2026-2027.