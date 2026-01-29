Cancellata la seconda prova di discesa a Crans Montana. Un solo riferimento per Federica Brignone prima della gara

Il meteo continua a creare non pochi problemi sul Mont Lachaux a Crans Montana, dove era in programma la seconda e ultima prova cronometrata di discesa femminile in vista della gara di domani (ore 10.00), valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Una gara che aprirà l’ultimo doppio appuntamento con le discipline veloci, completato dal superG, a ridosso delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina.

Le abbondanti precipitazioni hanno condizionato fin dalle prime ore la giornata odierna. Il secondo training, inizialmente previsto alle 11.00, era stato posticipato di un’ora a causa della nevicata caduta nella notte, che ha reso necessario un lungo lavoro di pulizia e sistemazione del tracciato, come comunicato dalla FISI.

Nonostante il rinvio, le condizioni meteo non sono migliorate e, come successivamente riportato dal sito ufficiale della FIS, la prova di discesa è stata definitivamente cancellata. Una decisione che lascia le atlete con pochissimi riferimenti in vista della gara, aspetto tutt’altro che secondario su una pista tecnica e impegnativa come quella di Crans Montana.

Tra le più penalizzate c’è Federica Brignone. La valdostana arriva a questo appuntamento dopo un lungo stop di quasi dieci mesi in seguito al grave infortunio in Val di Fassa e dopo il brillante rientro in gigante sull’Erta di San Vigilio di Marebbe. La scelta di ripresentarsi anche nelle discipline veloci, preparandosi sulle piste di Cortina d’Ampezzo, richiedeva però continuità e chilometri di prova. La possibilità di affrontare la discesa con un solo training disputato non è certo lo scenario ideale per la “tigre” di La Salle, chiamata a gestire una gara quasi al buio. Solo il verdetto della pista dirà se il talento e l’esperienza basteranno a colmare la mancanza di riferimenti.

Giusto precisare, come viene indicato dalla FISI, che: “L’allenamento ufficiale svolto mercoledì permetterà il regolare svolgimento della gara, che però partirà dalla partenza di riserva, visto che l’unica prova è scattata da quel punto. Per l’Italia risultano iscritte Sofia Goggia, Federica Brignone, Laura Pirovano, Elena Curtoni, Nicol Delago, Nadia Delago, Asja Zenere e Roberta Melesi. Sabato 31 gennaio si disputerà invece un supergigante alle ore 11.00“.