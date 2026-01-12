Calendario sport invernali: orari settimana 12-18 gennaio, tv, streaming. Ultima, vera abbuffata prima dei Giochi

Settimana di sport invernali piuttosto intensa quella che c’è all’orizzonte per atleti e appassionati. Dal 12 al 18 gennaio gli impegni tra neve e ghiaccio saranno molteplici e servirà armarsi di un “blocco note” virtuale per appuntarsi tutto quello che è previsto.

Lo sci alpino sarà protagonista come non mai con tappe di un certo rilievo sia per quanto concerne il circuito femminile che quello maschile. Lo stesso dicasi per il biathlon, lo sci di fondo il salto con gli sci, la combinata nordica, lo snowboard, il freestyle, lo slittino, il bob e lo skeleton. Fari puntati anche sugli Europei di short track e di pattinaggio artistico. Una vera e propria scorpacciata.

CALENDARIO SPORT INVERNALI 12-18 GENNAIO

SCI ALPINO

Lun. 12/01/26 – Gran Premio Italia gio/asp – GS femminile Sestriere (To)

Lun. 12/01/26 – Gran Premio Italia gio/asp – SG maschile Bardonecchia (To)

Mar. 13/01/26 – Coppa sul mondo – SL femminile Flachau (Aut) – ore 17.45 e 20.45, diretta tv Rai Due e Eurosport

Mar. 13/01/26 – Coppa del mondo – 1a prova DH maschile Wengen (Svi) – ore 12.30

Mar. 13/01/26 – Gran Premio Italia gio/asp – GS femminile Sestriere (To)

Mar. 13/01/26 – Gran Premio Italia gio/asp – SG maschile Bardonecchia (To)

Mer. 14/01/26 – Coppa del mondo – 2a prova DH maschile Wengen (Svi) – ore 12.30

Mer. 14/01/26 – Coppa Europa – DH femminile Pass Thurns (Aut) – ore 11.00

Mer. 14/01/26 – Coppa Europa – SL maschile Crans Montana (Svi) – ore 10.00 e 13.00

Mer. 14/01/26 – Gran Premio Italia gio/asp – SL maschile Artesina (Cn)

Gio. 15/01/26 – Coppa del mondo – 3a prova DH maschile Wengen (Svi) – ore 12.30

Gio. 15/01/26 – Coppa del mondo – 1a prova DH femminile Tarvisio (Ita) – ore 11.00

Gio. 15/01/26 – Coppa Europa – DH femminile Pass Thurns (Aut) – ore 11.00

Gio. 15/01/26 – Gran Premio Italia gio/asp – DH x 2 femminile Bardonecchia (To)

Gio. 15/01/26 – Gran Premio Italia gio/asp – SL maschile Artesina (Cn)

Ven. 16/01/26 – Coppa del mondo – SG maschile Wengen (Svi) – ore 12.30, diretta tv Rai Due ed Eurosport

Ven. 16/01/26 – Coppa del mondo – 2a prova DH femminile Tarvisio (Ita) – ore 11.00

Ven. 16/01/26 – Coppa Europa – SG maschile Pass Thurns (Aut)

Sab. 17/01/26 – Coppa del mondo – DH femminile Tarvisio (Ita) – ore 10.45, diretta tv Rai Due ed Eurosport

Sab. 17/01/26 – Coppa del mondo – DH maschile Wengen (Ita) – ore 12.30, diretta tv Rai Due ed Eurosport

Dom. 18/01/26 – Coppa del mondo – SL maschile Wengen (Svi) – ore 10.00 e 13.00, diretta tv Rai Due ed Eurosport

Dom. 18/01/26 – Coppa del mondo – SG femminile Tarvisio (Ita) – ore 11.15, diretta tv Rai Due ed Eurosport

Dom. 18/01/26 – Coppa Europa – DH maschile Pass Thurns (Aut)

SCI DI FONDO

Sab. 17/01/26 – Coppa del mondo – Sprint TC maschile e femminile Oberhof (Ger) – Qualificazioni ore 13.35, finali ore 16.05, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Sab. 17/01/26 – Coppa Italia Rode – Sprint TC maschile e femminile Falcade (Bl)

Dom. 18/01/26 – Coppa del mondo – 10 km TC maschile Oberhof (Ger) – ore 10.45, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Dom. 18/01/26 – Coppa del mondo – 10 km TC femminile Oberhof (Ger) – ore 12.55, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Dom. 18/01/26 – Coppa Italia Rode – 10 km TC maschile e femminile Zoldo (Bl)

SALTO CON GLI SCI

Ven. 16/01/26 – Coppa del mondo – HS140 femminile Zhangjiakou (Chn) – ore 09.00, diretta tv Eurosport

Ven. 16/01/26 – Coppa del mondo – Qualificazioni HS137 maschile Sapporo (Gia) – ore 08.00, diretta tv Eurosport

Sab. 17/01/26 – Coppa del mondo – HS140 femminile Zhangjiakou (Chn) – ore 09.00, diretta tv Eurosport

Sab. 17/01/26 – Coppa del mondo – HS137 maschile Sapporo (Gia) – ore 07.15, diretta tv Eurosport

Dom. 18/01/26 – Coppa del mondo – HS137 maschile Sapporo (Gia) – qualificazioni ore 01.30, finale ore 03.00, diretta tv Eurosport

COMBINATA NORDICA

Ven. 16/01/26 – Coppa del mondo – Provisional Comptition Round maschile e femminile Oberhof (Ger) – ore 09.45 e 11.30

Ven. 16/02/26 – Continental Cup – Gundersen HS109/10 km maschile Eisenerz (Aut) – ore 11.45 e 15.15

Ven. 16/01/26 – Continental Cup – Gundersen HS109/5 km femminile Eisenerz (Aut) – ore 11.45 e 12.30

Sab. 17/01/26 – Coppa del mondo – Individual Compact HS100/7,5 km maschile Oberhof (Ger) – ore 09.45 e 12.30, diretta tv Eurosport

Sab. 17/01/26 – Coppa del mondo – Individual Compact HS100/5 km femminile Oberhof (Ger) – ore 09.00 e 11.45, diretta tv Eurosport

Sab. 17/02/26 – Continental Cup – Team sprint HS109/4×3 km maschile Eisenerz (Aut) – ore 10.00 e 14.00

Sab. 17/01/26 – Continental Cup – Team sprint HS109/4×2,5 km femminile Eisenerz (Aut) – ore 10.00 e 13.00

Dom. 18/01/26 – Coppa del mondo – Gundersen HS100/10 km maschile Oberhof (Ger) – ore 09.15 e 15.45, diretta tv Eurosport

Dom. 18/01/26 – Coppa del mondo – Gundersen HS100/5 km femminile Oberhof (Ger) – ore 08.30 e 14.35, diretta tv Eurosport

Dom. 18/02/26 – Continental Cup – Gundersen HS109/10 km maschile Eisenerz (Aut) – ore 10.00 e 14.00

Dom. 18/01/26 – Continental Cup – Gundersen HS109/5 km femminile Eisenerz (Aut) – ore 10.00 e 13.15

BIATHLON

Mer. 14/01/26 – Coppa del mondo – Staffetta femminile Ruhpolding (Ger) – ore 14.30, diretta tv Eurosport e streaming www.biathlonworld.com

Mer. 14/01/26 – Ibu Cup – Staffetta mista Osrblie (Svk) – ore 10.45

Mer. 14/01/26 – Ibu Cup – Staffetta singola mista Osrblie (Svk) – ore 14.00

Mer. 14/01/26 – Ibu Cup junior – Sprint maschile Madona (Let) – ore 09.30

Mer. 14/01/26 – Ibu Cup junior – Sprint femminile Madona (Let) – ore 13.20

Gio. 14/01/26 – Coppa del mondo – Staffetta maschile Ruhpolding (Ger) – ore 14.30, diretta tv Eurosport e streaming www.biathlonworld.com

Ven. 16/01/26 – Coppa del mondo – Sprint femminile Ruhpolding (Ger) – ore 14.30, diretta tv Eurosport e streaming www.biathlonworld.com

Ven. 16/01/26 – Ibu Cup – Sprint femminile Osrblie (Svk) – ore 10.30

Ven. 16/01/26 – Ibu Cup – Sprint maschile Osrblie (Svk) – ore 14.10

Ven. 16/01/26 – Ibu Cup junior – Sprint maschile Madona (Let) – ore 09.30

Ven. 16/01/26 – Ibu Cup junior – Sprint femminile Madona (Let) – ore 13.10

Sab. 17/01/26 – Coppa del mondo – Sprint maschile Ruhpolding (Ger) – ore 14.30, diretta tv Eurosport e streaming www.biathlonworld.com

Sab. 17/01/26 – Ibu Cup – Mass start 60 femminile Osrblie (Svk) – ore 10.45

Sab. 17/01/26 – Ibu Cup – Mass start 60 maschile Osrblie (Svk) – ore 13.30

Sab. 17/01/26 – Ibu Cup junior – Mass start 60 maschile Madona (Let) – ore 09.45

Sab. 17/01/26 – Ibu Cup junior – Mass start 60 femminile Madona (Let) – ore 12.30

Sab. 17/01/26 – Coppa Italia sr/U21/U19/U17 – Short Individual maschile e femminile Zoldo (Bl)

Dom. 18/01/26 – Coppa del mondo – Pursuit femminile Ruhpolding (Ger) – ore 12.30, diretta tv Eurosport e streaming www.biathlonworld.com

Dom. 18/01/26 – Coppa del mondo – Pursuit maschile Ruhpolding (Ger) – ore 15.00, diretta tv Eurosport e streaming www.biathlonworld.com

Dom. 18/01/26 – Coppa Italia sr/U21/U19/U17 – Sprint maschile e femminile Zoldo (Bl)

SNOWBOARD

Mar. 13/01/26 – Coppa del mondo – PSL maschile e femminile Bad Gastein (Aut) – ore 18.45, diretta streaming www.discoveryplus.com

Mar. 13/01/26 – Coppa del mondo – PSL team Bad Gastein (Aut) – ore 16.00, diretta streaming www.discoveryplus.com

Gio. 15/01/26 – Coppa Europa Premium – SBS maschile e femminile Alpe di Siusi (Ita)

Gio. 15/01/26 – Coppa Europa – PSL maschile e femminile Bad Gastein (Aut) – ore 12.00

Gio. 15/01/26 – Coppa del mondo – Qualificazioni HP maschile e femminile Laax (Svi) – ore 09.45 e 12.05

Ven. 16/01/26 – Coppa Europa – PSL maschile e femminile Bad Gastein (Aut) – ore 12.00

Ven. 16/01/26 – Coppa del mondo – Qualificazioni SS maschile e femminile Laax (Svi)

Ven. 16/01/26 – Coppa del mondo – Qualificazioni SBX maschile e femminile Dongbeija (Chn)

Sab. 17/01/26 – Coppa Europa – SBX maschile e femminile Erzincam (Tur)

Sab. 17/01/26 – Coppa del mondo – HP maschile e femminile Laax (Svi) – ore 19.00 e 20.00, diretta streaming www.discoveryplus.com

Sab. 17/01/26 – Coppa del mondo – Semifinali SS maschile Laax (Svi)

Sab. 17/01/26 – Coppa del mondo – SBX maschile e femminile Dongbeija (Chn) – ore 06.00, diretta streaming www.discoveryplus.com

Sab. 17/01/26 – Coppa del mondo – PGS maschile e femminile Bansko (Bul) – ore 12.00, diretta streaming www.discoveryplus.com

Dom. 18/01/26 – Coppa del mondo – SBX maschile e femminile Dongbeija (Chn) – ore 06.00, diretta streaming www.discoveryplus.com

Dom. 18/01/26 – Coppa del mondo – PGS maschile e femminile Bansko (Bul) – ore 11.45, diretta streaming www.discoveryplus.com

Dom. 18/01/26 – Coppa del mondo – SS maschile Laax (Svi) – ore 13.15, diretta streaming www.discoveryplus.com

Dom. 18/01/26 – Coppa Europa – SBX maschile e femminile Erzincam (Tur)

FREESTYLE

Gio. 15/01/26 – Coppa Europa – SX maschile e femminile Lenk (Svi) – ore 12.45

Ven. 16/01/26 – Coppa Europa – SX maschile e femminile Lenk (Svi) – ore 12.45

Dom. 18/01/26 – Coppa Europa – SS maschile e femminile Alpe di Siusi (Ita)

BOB PISTA ARTIFICIALE

Mer. 14/01/26 – Coppa Europa – Monobob femminile Igls (Aut) – ore 10.00

Mer. 14/01/26 – Coppa Europa – Bob a due maschile Igls (Aut) – ore 10.00

Gio. 15/01/26 – Coppa Europa – Monobob femminile Igls (Aut) – ore 10.00

Gio. 15/01/26 – Coppa Europa – Bob a due maschile Igls (Aut) – ore 10.00

Sab. 17/01/26 – Coppa del mondo – Monobob femminile Altenberg (Ger) – ore 10.00, diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding

Sab. 17/01/26 – Coppa del mondo – Bob a due maschile Altenberg (Ger) – ore 14.00, diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding

Sab. 17/01/26 – Coppa Europa – Bob a quattro Igls (Aut) – ore 10.00

Sab. 17/01/26 – Coppa Europa – Bob a due femminile Igls (Aut) – ore 10.00

Dom. 18/01/26 – Coppa del mondo – Bob a due femminile Altenberg (Ger) – ore 10.00, diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding

Dom. 18/01/26 – Coppa del mondo – Bob a quattro Altenberg (Ger) – ore 14.00, diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding

Dom. 18/01/26 – Coppa Europa – Bob a quattro Igls (Aut) – ore 09.00

Dom. 18/01/26 – Coppa Europa – Bob a due femminile Igls (Aut) – ore 09.00

SKELETON

Ven. 16/01/26 – Coppa Europa – Gara maschile Winterberg (Ger) – ore 09.00

Ven. 16/01/26 – Coppa Europa – Gara femminile Winterberg (Ger) – ore 13.00

Ven. 16/01/26 – Coppa del mondo – Gara femminile Winterberg (Ger) – ore 09.30, diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding

Ven. 16/01/26 – Coppa del mondo – Gara maschile Winterberg (Ger) – ore 13.00, diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding

Ven. 16/01/26 – Coppa del mondo – Staffetta a squadre Winterberg (Ger) – ore 17.00, diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding

SLITTINO PISTA ARTIFICIALE

Ven. 16/01/26 – Coppa del mondo – Nations Cup Oberhof (Ger) – ore 11.00

Sab. 17/01/26 – Coppa del mondo/Europei – Singolo maschile Oberhof (Ger) – ore 12.20 e 15.10, diretta streaming https://www.youtube.com/@FILuge

Sab. 17/01/26 – Coppa del mondo/Europei – Singolo femminile Oberhof (Ger) – ore 13.46 e 16.15, diretta streaming https://www.youtube.com/@FILuge

Dom. 18/01/26 – Coppa del mondo/Europei – Doppio maschile Oberhof (Ger) – ore 10.25 e 11.43, diretta streaming https://www.youtube.com/@FILuge

Dom. 18/01/26 – Coppa del mondo/Europei – Doppio femminile Oberhof (Ger) – ore 13.00 e 14.05, diretta streaming https://www.youtube.com/@FILuge

Dom. 18/01/26 – Coppa del mondo/Europei – Staffetta a squadre Oberhof (Ger) – ore 15.31, diretta streaming https://www.youtube.com/@FILuge

Dom. 18/01/26 – Coppa del mondo junior – Singolo maschile, singolo femminile e doppio Bludenz (Aut)

SLITTINO PISTA NATURALE

Sab. 17/01/26 – Coppa del mondo – Doppio Nova Ponente (Ita) – ore 14.00, diretta streaming https://www.fil-luge.org/en/live-streaming-alpine-luge

Dom. 18/01/26 – Coppa del mondo – Singolo maschile Nova Ponente (Ita) – ore 10.30 e 12.15, diretta streaming https://www.fil-luge.org/en/live-streaming-alpine-luge

Dom. 18/01/26 – Coppa del mondo – Singolo femminile Nova Ponente (Ita) – ore 10.00 e 11.30, diretta streaming https://www.fil-luge.org/en/live-streaming-alpine-luge

Dom. 18/01/26 – Coppa del mondo – Staffetta a squadre Nova Ponente (Ita) – ore 13.30, diretta streaming https://www.fil-luge.org/en/live-streaming-alpine-luge

SCI ALPINISMO

Gio. 15/01/26 – Coppa del mondo – Sprint maschile e femminile Courchevel (Fra) – ore 13.00, diretta streaming www.discoveryplus.com

Ven. 16/01/26 – Coppa del mondo – Vertical maschile e femminile Courchevel (Fra) – ore 18.00 e 19.00, diretta streaming www.discoveryplus.com

Dom. 18/01/26 – Coppa Italia – Individuale maschile e femminile Bagolino (Bs)

SHORT TRACK

Venerdì 16 gennaio

Orario da stabilire – Europei sessioni di qualificazioni individuali e staffette – Diretta streaming sul canale Youtube Skating ISU.

Sabato 17 gennaio

Orario da stabilire – Europei ripescaggi per 1000 metri femminili, 500 e 1500 metri maschili; semifinali staffetta mista – Diretta streaming sul canale Youtube Skating ISU.

Ore 13:35 – Europei fasi finali 1000 metri femminili, 500 e 1500 metri maschili; semifinali staffetta maschile; semifinali e finali staffetta femminile – Diretta tv su RaiSport HD dalle 14:15 alle 14:55; in streaming su RaiPlay Sport 1 e sul canale Youtube Skating ISU.

Domenica 18 gennaio

Orario da stabilire – Europei ripescaggi per 500 e 1500 metri femminili, 1000 metri maschili – Diretta streaming sul canale Youtube Skating ISU.

Ore 13:35 – Europei fasi finali 500 e 1500 metri femminili, 1000 metri maschili; finali staffetta mista e staffetta maschile – Diretta tv su RaiSport HD dalle 14:10 alle 15:20; in streaming su RaiPlay Sport 3 e sul canale Youtube Skating ISU.

PATTINAGGIO ARTISTICO

Mercoledì 14 gennaio

14:00-17:00 Short program coppie d’artistico – Diretta tv su RaiSport; in streaming su RaiPlay, Discovery+, Eurosport e DAZN.

17:15-17:45 Cerimonia d’Apertura – Diretta tv su RaiSport; in streaming su RaiPlay, Discovery+, Eurosport e DAZN.

18:00-23:00 Short program individuale femminile – Diretta tv su RaiSport; in streaming su RaiPlay, Discovery+, Eurosport e DAZN.

Giovedì 15 gennaio

14:00-19:00 Short program individuale maschile – Diretta tv su RaiSport; in streaming su RaiPlay, Discovery+, Eurosport e DAZN.

20:00-23:00 Free program coppie d’artistico – Diretta tv su RaiSport; in streaming su RaiPlay, Discovery+, Eurosport e DAZN.

Venerdì 16 gennaio

13:00-18:00 Rhythm dance danza sul ghiaccio – Diretta tv su RaiSport; in streaming su RaiPlay, Discovery+, Eurosport e DAZN.

19:00-23:00 Free program individuale femminile – Diretta tv su RaiSport; in streaming su RaiPlay, Discovery+, Eurosport e DAZN.

Sabato 17 gennaio

14:00-18:00 Free program individuale maschile – Diretta tv su RaiSport; in streaming su RaiPlay, Discovery+, Eurosport e DAZN.

19:30-23:00 Free dance danza sul ghiaccio – Diretta tv su RaiSport; in streaming su RaiPlay, Discovery+, Eurosport e DAZN.

Domenica 18 gennaio

16:00-18:00 Exhibition Gala – Diretta tv su RaiSport; in streaming su RaiPlay, Discovery+, Eurosport e DAZN.