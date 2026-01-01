Calendario IndyCar 2026: il programma di tutta la stagione, inizio a marzo da St. Petersburg

Riprenderà a marzo da St. Petersburg in Florida la stagione 2026 della NTT IndyCar Series. Diciassette eventi sono confermati per la serie americana riservata alle monoposto che come sempre vivrà il proprio momento più importante a maggio con la 500 Miglia di Indianapolis.

L’appuntamento citato è previsto come da tradizione nel weekend del ‘Memorial Day’ una settimana dopo le qualifiche e sette giorni prima del GP di Detroit ai piedi della sede generale di General Motors.

Torna nel calendario Phoenix (ovale), mentre sono da segnalare gli ingressi di Arlington (Texas) e Markham. La cittadina canadese rimpiazza Toronto che il prossimo estate sarà impegnata nell’ospitare l’edizione 2025 dei Mondiali di calcio.

Nashville infine cede il testimone al WeatherTech Raceway Laguna Seca che dopo qualche stagione avrà nuovamente l’ambita posizione di finale. Le cose potrebbero cambiare nei prossimi anni, l’obiettivo degli organizzatori è infatti quello di tornare al più presto al centro della città che sorge nello Stato del Tennessee.

La domanda ora è solo una: chi fermerà Alex Palou? Lo spagnolo sarà l’uomo da battere dopo tre titoli consecutivi e lo strepisoso risultato ottenuto in occasione dell’ultima Indy500.

INDYCAR 2026 CALENDARIO