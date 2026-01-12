Calendario Europei short track 2026: programma, orari, tv, streaming

Da venerdì 16 a domenica 18 gennaio andranno in scena sull’anello di ghiaccio di Tilburg, in Olanda, gli Europei di short track. La prima competizione del 2026 per i pattini veloci sarà una sorta di antipasto in vista di quel che sarà tra un mese nelle Olimpiadi di Milano Cortina. In casa Italia si vorrà rispondere presente, volendo dare segnali di vitalità.

Il roster tricolore nei Paesi Bassi sarà il medesimo di quello che vedremo in azione nei Giochi di casa. La compagine tricolore sarà composta da Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Fontana, Arianna Sighel, Martina Valcepina nel settore femminile e da Andrea Cassinelli, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser sul fronte maschile.

Riflettori puntati in casa Italia su Pietro Sighel, tra i favoriti principali in ogni distanza oltre alle staffette, ma possono ambire ad almeno un podio individuale anche Nadalini, Spechenhauser, Confortola, Valcepina, Betti e la leggenda Arianna Fontana.

Gli Europei 2026 di short track a Tilburg (Paesi Bassi) andranno in scena dal 16 al 18 gennaio e saranno trasmessi in diretta tv da RaiSport HD nel primo e terzo giorno di gare in fasce orarie limitate; in streaming su RaiPlay Sport 1 nel day-2 e su RaiPlay Sport 3 nel day-3, senza dimenticare la copertura per l’intera tre-giorni del canale Youtube Skating ISU. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento.

EUROPEI SHORT TRACK 2026

Venerdì 16 gennaio

Orario da stabilire – Sessioni di qualificazioni individuali e staffette

Sabato 17 gennaio

Orario da stabilire – Ripescaggi per 1000 metri femminili, 500 e 1500 metri maschili; semifinali staffetta mista

Ore 13:35 – Fasi finali 1000 metri femminili, 500 e 1500 metri maschili; semifinali staffetta maschile; semifinali e finali staffetta femminile

Domenica 18 gennaio

Orario da stabilire – Ripescaggi per 500 e 1500 metri femminili, 1000 metri maschili

Ore 13:35 – Fasi finali 500 e 1500 metri femminili, 1000 metri maschili; finali staffetta mista e staffetta maschile

PROGRAMMA EUROPEI SHORT TRACK 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD (2° giorno di gare dalle 14:15 alle 14:55; 3° giorno di gare dalle 14:10 alle 15:20)

Diretta streaming: RaiPlay Sport 1 (2° giorno di gare), RaiPlay Sport 3 (3° giorno di gare); canale Youtube Skating ISU.

Diretta testuale: OA Sport.