Calendario Europei pallanuoto 2026: orari dai gironi alla fine, tv, programma, streaming
Il 2026 della pallanuoto maschile inizierà ufficialmente tra pochi giorni con gli Europei senior, in programma dal 10 al 26 gennaio a Belgrado, in Serbia: nel Girone D l’Italia sfiderà la Turchia domenica 11, la Slovacchia martedì 13 e la Romania giovedì 15.
Nella seconda fase le prime tre di ogni raggruppamento avanzeranno alla seconda fase, in cui ci saranno due gruppi da sei squadre: le prime due di ciascun girone andranno a disputare semifinali e finali, mentre le altre squadre si giocheranno i piazzamenti tra il 5° ed il 12° posto.
La diretta tv degli Europei senior 2026 di pallanuoto maschile sarà affidata a Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà a cura di Rai Play, mentre la Diretta Live testuale di tutti i match dell’Italia sarà fruibile su OA Sport.
CALENDARIO EUROPEI PALLANUOTO 2026
Girone A: Malta, Francia, Montenegro, Ungheria.
Girone B: Slovenia, Grecia, Croazia, Georgia.
Girone C: Paesi Bassi, Israele, Serbia, Spagna.
Girone D: Turchia, Romania, Italia, Slovacchia.
PRIMA FASE A GIRONI
10/1/2026 – 1a GIORNATA
12:45 (C2 – C4) Israele – Spagna
15:15 (A2 – A4) Francia – Ungheria
18:00 (A1 – A3) Malta – Montenegro
20:30 (C1 – C3) Paesi Bassi – Serbia
11/1/2026 – 2a GIORNATA
12:45 (D1 – D3) Turchia – Italia
15:15 (D2 – D4) Romania – Slovacchia
18:00 (B1 – B3) Slovenia – Croazia
20:30 (B2 – B4) Grecia – Georgia
12/1/2026 – 3a GIORNATA
12:45 (A1 – A2) Malta – Francia
15:15 (A4 – A3) Ungheria – Montenegro
18:00 (C1 – C2) Paesi Bassi – Israele
20:30 (C4 – C3) Spagna – Serbia
13/1/2026 – 4a GIORNATA
12:45 (B4 – B3) Georgia – Croazia
15:15 (B1 – B2) Slovenia – Grecia
18:00 (D4 – D3) Slovacchia – Italia
20:30 (D2 – D1) Romania – Turchia
14/1/2026 – 5a GIORNATA
12:45 (A1 – A4) Malta – Ungheria
15:15 (C1 – C4) Paesi Bassi – Spagna
18:00 (A2 – A3) Francia – Montenegro
20:30 (C2 – C3) Israele – Serbia
15/1/2026 – 6a GIORNATA
12:45 (D1 – D4) Turchia – Slovacchia
15:15 (D2 – D3) Romania – Italia
18:00 (B1 – B4) Slovenia – Georgia
20:30 (B2 – B3) Grecia – Croazia
SECONDA FASE A GIRONI
16/1/2026 – 1a GIORNATA
10:15 (GRUPPO 13°-16° POSTO) 4A – 4C
12:45 (GRUPPO 13°-16° POSTO) 4B – 4D
15:30 (GRUPPO E) 3A – 1C
18:00 (GRUPPO E) 1A – 3C
20:30 (GRUPPO E) 2A – 2C
17/1/2026 – 2a GIORNATA
10:15 (GRUPPO 13°-16° POSTO) 4B – 4C
12:45 (GRUPPO 13°-16° POSTO) 4D – 4A
15:30 (GRUPPO F) 3B – 1D
18:00 (GRUPPO F) 1B – 3D
20:30 (GRUPPO F) 2B – 2D
18/1/2026 – 3a GIORNATA
10:15 (GRUPPO 13°-16° POSTO) 4A – 4B
12:45 (GRUPPO 13°-16° POSTO) 4D – 4C
15:30 (GRUPPO E) 3A – 2C
18:00 (GRUPPO E) 2A – 3C
20:30 (GRUPPO E) 1A – 1C
19/1/2026 – 4a GIORNATA
15:30 (GRUPPO F) 3B – 2D
18:00 (GRUPPO F) 2B – 3D
20:30 (GRUPPO F) 1B – 1D
20/1/2026 – 5a GIORNATA
15:30 (GRUPPO E) 3C – 3A
18:00 (GRUPPO E) 2C – 1A
20:30 (GRUPPO E) 1C – 2A
21/1/2026 – 6a GIORNATA
15:30 (GRUPPO F) 3D – 3B
18:00 (GRUPPO F) 2D – 1B
20:30 (GRUPPO F) 1D – 2B
FASE FINALE
22/1/2026 – FINALI DAL 5° AL 12° POSTO
12:45 11°-12° POSTO 6E – 6F
15:15 9°-10° POSTO 5E – 5F
18:00 7°-8° POSTO 4E – 4F
20:30 5°-6° POSTO 3E – 3F
23/1/2026 – SEMIFINALI
17:00 (53) 1°-4° POSTO 1E – 2F
20:30 (54) 1°-4° POSTO 1F – 2E
24/1/2026 – GIORNO DI RIPOSO
25/1/2026 – FINALI DAL 1° AL 4° POSTO
17:00 3°-4° POSTO perdente 53 – perdente 54
20:30 1°-2° POSTO vincente 53 – vincente 54
PROGRAMMA EUROPEI PALLANUOTO 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: Rai Sport HD.
Diretta streaming: Rai Play.
Diretta live testuale: per i match dell’Italia su OA Sport.