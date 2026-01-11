Calendario Europei pallanuoto 2026 oggi: orari partite 11 gennaio, tv, programma, streaming

Seconda giornata di gare in quel di Belgrado per gli Europei di pallanuoto maschile. In scena oggi altri quattro incontri: debuttano le squadre per i Gironi B e D, ma, soprattutto, scende in acqua il Settebello.

Gli azzurri di Sandro Campagna se la vedranno in un match sulla carta senza insidie con la Turchia. Nel raggruppamento azzurro anche la sfida tra Romania e Slovacchia. Dall’altra parte occhio a Croazia e Grecia che se la vedranno con Slovenia e Georgia.

CALENDARIO EUROPEI PALLANUOTO OGGI

Prima fase a gironi – Belgrado (Serbia)

Domenica 11 gennaio – 2a giornata

12:45 Turchia-Italia (Diretta streaming su Rai Play Sport 1)

15:15 Romania-Slovacchia

18:00 Slovenia-Croazia

20:30 Grecia-Georgia

PROGRAMMA EUROPEI PALLANUOTO OGGI: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista, differita alle 16:30 su Rai Sport per la partita dell’Italia.

Diretta streaming: EuroAquatics TV. Diretta streaming su Rai Play Sport 1 per la partita dell’Italia.