Ciclismo
Calendario Europei ciclismo su pista 2026: orari, programma, tv, streaming
La stagione 2026 del ciclismo su pista verrà inaugurata con i Campionati Europei. Dall’1 al 5 febbraio, nel velodromo turco di Konya, si terrà infatti la prima competizione di un anno che si concluderà insolitamente con i Mondiali. Nella giornata di ieri, inoltre, la nazionale italiana ha ufficializzato i venti atleti che prenderanno parte alla kermesse continentale.
Tra i tanti azzurri al via ci saranno anche i più esperti Simone Consonni, Elisa Balsamo e Letizia Paternoster, assenti l’anno scorso a Santiago del Cile in occasione dei Mondiali. Non ci sarà invece Filippo Ganna, che si concentrerà sulla preparazione per la stagione su strada. Il Bel Paese punta quindi ad affrontare la competizione nel migliore dei modi, con una squadra che è un mix perfetto tra giovani e più esperti.
PROGRAMMA EUROPEI CICLISMO SU PISTA 2026
Domenica 1 febbraio
Ore 12.30
Donne Scratch Qualificazioni
Uomini Eliminazione Qualificazioni
Ore 19.00
Donne Team Sprint (Primo turno)
Uomini Team Sprint (Primo turno)
Donne Scratch Race Finale
Uomini Eliminazione Finale
Donne Team Sprint Finali
Uomini Team Sprint Finali
Lunedì 2 febbraio
Ore 12.15
Uomini Gara a Punti Qualificazioni
Donne Eliminazione Qualificazioni
Ore 13.30
Donne Sprint Qualificazioni
Uomini Chilometro Qualificazioni
Donne Sprint 1/16 di finale
Donne Team Pursuit (Primo round)
Uomini Team Pursuit (Primo round)
Donne Sprint 1/8 di finale
Ore 18.30
Donne Sprint 1/4 di finale
Uomini Gara a punti Finale
Donne Sprint 1/4 di finale
Donne Eliminazione Finale
Uomini Chilometro Finale
Donne Sprint 1/4 di finale
Donne Team Pursuit Finali
Uomini Team Pursuit Finali
Martedì 3 febbraio
Ore 12.00
Donne Omnium Qualificazioni
Uomini Scratch Race Qualificazioni
Ore 13.00
Uomini Sprint Qualificazioni
Donne Omnium (scratch race)
Uomini Sprint 1/16 di finale
Uomini Inseguimento Individuale Qualificazioni
Uomini Sprint 1/8 di finale
Donne Omnium (tempo race)
Ore 18.30
Donne Sprint Semifinale
Uomini Sprint Quarti di Finale
Donne Omnium (Eliminazione)
Donne Sprint Semifinale
Uomini Sprint Quarti di finale
Uomini Scratch Race Finale
Donne Sprint Spareggio
Uomini Sprint Spareggio
Uomini Inseguimento Individuale Finali
Donne Sprint Finali
Donne Omnium (gara a punti)
Donne Sprint Finali
Martedì 4 febbraio
Ore 13.30
Uomini Omnium Qualificazioni
Donne Gara a Punti Qualificazioni
Ore 15.00
Donne Chilometro Qualificazioni
Uomini Omnium (scratch race)
Donne Inseguimento Individuale Qualificazioni
Uomini Omnium (tempo race)
Ore 18.30
Uomini Sprint Semifinale
Uomini Omnium (eliminazione)
Uomini Sprint Semifinale
Donne Chilometro Finale
Uomini Sprint Spareggio
Donne Inseguimento Individuale Finali
Uomini Omnium (gara a punti)
Uomini Sprint Finali
Donne Gara a Punti Finale
Uomini Sprint Finali
Giovedì 5 febbraio
Ore 10.15
Donne Madison Qualificazioni
Uomini Madison Qualificazioni
Ore 12.00
Donne Keirin (Primo turno)
Uomini Keirin (Primo turno)
Ore 14.30
Donne Keirin Semifinale
Uomini Keirin Semifinale
Donne Madison Finale
Donne Keirin Finali
Uomini Keirin Finali
Uomini Madison Finale
DOVE VEDERE IN TV E STREAMING GLI EUROPEI DI CICLISMO SU PISTA 2026:
Diretta tv: Rai Sport HD
Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, DAZN, Eurosport 2
Diretta Live testuale: OA Sport