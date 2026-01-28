Calendario Europei ciclismo su pista 2026: orari, programma, tv, streaming

La stagione 2026 del ciclismo su pista verrà inaugurata con i Campionati Europei. Dall’1 al 5 febbraio, nel velodromo turco di Konya, si terrà infatti la prima competizione di un anno che si concluderà insolitamente con i Mondiali. Nella giornata di ieri, inoltre, la nazionale italiana ha ufficializzato i venti atleti che prenderanno parte alla kermesse continentale.

Tra i tanti azzurri al via ci saranno anche i più esperti Simone Consonni, Elisa Balsamo e Letizia Paternoster, assenti l’anno scorso a Santiago del Cile in occasione dei Mondiali. Non ci sarà invece Filippo Ganna, che si concentrerà sulla preparazione per la stagione su strada. Il Bel Paese punta quindi ad affrontare la competizione nel migliore dei modi, con una squadra che è un mix perfetto tra giovani e più esperti.

PROGRAMMA EUROPEI CICLISMO SU PISTA 2026

Domenica 1 febbraio

Ore 12.30

Donne Scratch Qualificazioni

Uomini Eliminazione Qualificazioni

Ore 19.00

Donne Team Sprint (Primo turno)

Uomini Team Sprint (Primo turno)

Donne Scratch Race Finale

Uomini Eliminazione Finale

Donne Team Sprint Finali

Uomini Team Sprint Finali

Lunedì 2 febbraio

Ore 12.15

Uomini Gara a Punti Qualificazioni

Donne Eliminazione Qualificazioni

Ore 13.30

Donne Sprint Qualificazioni

Uomini Chilometro Qualificazioni

Donne Sprint 1/16 di finale

Donne Team Pursuit (Primo round)

Uomini Team Pursuit (Primo round)

Donne Sprint 1/8 di finale

Ore 18.30

Donne Sprint 1/4 di finale

Uomini Gara a punti Finale

Donne Sprint 1/4 di finale

Donne Eliminazione Finale

Uomini Chilometro Finale

Donne Sprint 1/4 di finale

Donne Team Pursuit Finali

Uomini Team Pursuit Finali

Martedì 3 febbraio

Ore 12.00

Donne Omnium Qualificazioni

Uomini Scratch Race Qualificazioni

Ore 13.00

Uomini Sprint Qualificazioni

Donne Omnium (scratch race)

Uomini Sprint 1/16 di finale

Uomini Inseguimento Individuale Qualificazioni

Uomini Sprint 1/8 di finale

Donne Omnium (tempo race)

Ore 18.30

Donne Sprint Semifinale

Uomini Sprint Quarti di Finale

Donne Omnium (Eliminazione)

Donne Sprint Semifinale

Uomini Sprint Quarti di finale

Uomini Scratch Race Finale

Donne Sprint Spareggio

Uomini Sprint Spareggio

Uomini Inseguimento Individuale Finali

Donne Sprint Finali

Donne Omnium (gara a punti)

Donne Sprint Finali

Martedì 4 febbraio

Ore 13.30

Uomini Omnium Qualificazioni

Donne Gara a Punti Qualificazioni

Ore 15.00

Donne Chilometro Qualificazioni

Uomini Omnium (scratch race)

Donne Inseguimento Individuale Qualificazioni

Uomini Omnium (tempo race)

Ore 18.30

Uomini Sprint Semifinale

Uomini Omnium (eliminazione)

Uomini Sprint Semifinale

Donne Chilometro Finale

Uomini Sprint Spareggio

Donne Inseguimento Individuale Finali

Uomini Omnium (gara a punti)

Uomini Sprint Finali

Donne Gara a Punti Finale

Uomini Sprint Finali

Giovedì 5 febbraio

Ore 10.15

Donne Madison Qualificazioni

Uomini Madison Qualificazioni

Ore 12.00

Donne Keirin (Primo turno)

Uomini Keirin (Primo turno)

Ore 14.30

Donne Keirin Semifinale

Uomini Keirin Semifinale

Donne Madison Finale

Donne Keirin Finali

Uomini Keirin Finali

Uomini Madison Finale

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING GLI EUROPEI DI CICLISMO SU PISTA 2026:

Diretta tv: Rai Sport HD

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, DAZN, Eurosport 2

Diretta Live testuale: OA Sport