Calendario Champions League calcio 2026: orari partite 28 gennaio, tv, quali vedere su Sky, Prime e TV8

Tutti in campo contemporaneamente per l’ultima elettrizzante giornata della “Fase Campionato”. La Champions League 2025-2026 regala una notte da sballo agli appassionati di calcio, in un mercoledì 28 gennaio che promette gol, emozioni, spettacolo e chi più ne ha più ne metta.

Si parte alle ore 21.00, saranno 18 i match in contemporanea. In campo anche le squadre italiane: Napoli in casa contro il Chelsea, trasferte invece per Juventus, Atalanta e Inter rispettivamente contro Monaco, Union SG e Borussia Dortmund. Al termine di due ore infuocate si determineranno le 8 squadre direttamente qualificate agli ottavi di finale, le 16 formazioni che accederanno ai playoff e i 12 team che invece verranno eliminati.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, il palinsesto tv e streaming delle diciotto partite valevoli per l’ottava giornata della League Phase di Champions League fra tv e streaming.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE 28 GENNAIO

Mercoledì 28 gennaio

21.00 Diretta Gol Champions League – Sky Sport 251 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Ajax-Olympiacos – Visibile all’interno di Diretta Gol su Sky Sport 251 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Arsenal-Kairat Almaty – Sky Sport 251 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Monaco-Juventus – Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Athletic Bilbao-Sporting Lisbona – Sky Sport 251 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Atlético Madrid-Bodø/Glimt – Sky Sport 251 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Bayer Leverkusen-Villarreal – Sky Sport 251 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Borussia Dortmund-Inter – Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Club Brugge-Olympique Marsiglia – Sky Sport 251 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Eintracht Francoforte-Tottenham – Sky Sport 251 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Barcellona-Copenaghen – Sky Sport 259 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Liverpool-Qarabağ – Sky Sport 258 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Manchester City-Galatasaray – Sky Sport 255 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Pafos-Slavia Praga – Sky Sport 251 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 PSG-Newcastle – Sky Sport 257 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 PSV-Bayern Monaco – Sky Sport 251 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Union Saint Gilloise-Atalanta – Sky Sport Arena, Sky Sport 254 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Benfica-Real Madrid – Diretta in chiaro su TV8 e in abbonamento su Sky Sport 256 e in streaming su tv8.it NOW e Sky Go

21.00 Napoli-Chelsea – In diretta streaming su Amazon Prime Video