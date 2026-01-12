Sport in tv

Calendario Australian Open 2026: orari dal 1° turno alla finale, tv, programma, streaming

Roberto Santangelo

Pubblicato

1 ora fa

il

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz / LaPresse

Questa notte sono scattate le qualificazioni degli Australian Open 2026 di tennis, primo torneo stagionale del Grand Slam, che si protrarranno fino a giovedì 15 gennaio, poi i tabelloni principali sul cemento di Melbourne inizieranno domenica 18.

Come sempre il torneo è spalmato su due settimane, poi la finale femminile si disputerà sabato 31 gennaio, mentre domenica 1° febbraio ci sarà l’ultimo atto maschile. Di seguito il calendario completo degli Australian Open 2026 dalle qualificazioni alle finali.

Gli Australian Open 2026 non verranno trasmessi in diretta tv, mentre la diretta streaming verrà assicurata da discovery+, Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD, DAZN. OA Sport vi proporrà la Diretta Live testuale di tutti i match degli italiani nell’intero torneo di Melbourne.

CALENDARIO AUSTRALIAN OPEN 2026

Lunedì 12 gennaio
1° turno qualificazioni singolare maschile e femminile (sessione alle 00.00) – discovery+

Martedì 13 gennaio
1° turno qualificazioni singolare maschile e femminile (sessione alle 00.00) – discovery+

Mercoledì 14 gennaio
2° turno qualificazioni singolare maschile e femminile (sessione alle 00.00) – discovery+

Giovedì 15 gennaio
3° turno qualificazioni singolare maschile e femminile (sessione alle 00.00) – discovery+

Venerdì 16 gennaio
Riposo

Sabato 17 gennaio
Riposo

Domenica 18 gennaio
1° turno singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 08.30) – Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

Lunedì 19 gennaio
1° turno singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 08.30) – Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

Martedì 20 gennaio
1° turno singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 09.00) – Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

Mercoledì 21 gennaio
2° turno singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 09.00) – Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

Giovedì 22 gennaio
2° turno singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 09.00) – Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

Venerdì 23 gennaio
3° turno singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 09.00) – Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

Sabato 24 gennaio
3° turno singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 09.00) – Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

Domenica 25 gennaio
Ottavi singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 09.00) – Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

Lunedì 26 gennaio
Ottavi singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 09.00) – Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

Martedì 27 gennaio
Quarti singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 09.00) – Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

Mercoledì 28 gennaio
Quarti singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 09.30) – Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

Giovedì 29 gennaio
Semifinali singolare femminile (sessione alle 09.30) – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

Venerdì 30 gennaio
Semifinali singolare maschile (non prima delle 04.30 ed alle 09.30) – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

Sabato 31 gennaio
Finale singolare femminile (alle 09.30) – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

Domenica 1° febbraio
Finale singolare maschile (alle 09.30) – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

PROGRAMMA AUSTRALIAN OPEN 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING 

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: discovery+, Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Argomenti correlati:
