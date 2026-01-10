Calcio, vittorie di Roma e Atalanta nel 20° turno di Serie A. Pari tra Como e Bologna

Si è chiuso il sabato della 20ª giornata del campionato di Serie A 2025-2026, con quattro incontri che hanno premiato soprattutto Roma e Atalanta, entrambe capaci di sfruttare il fattore campo.

All’Olimpico i giallorossi superano il Sassuolo per 2-0, con il match deciso nella ripresa. Al 76’ è il francese Manu Koné a sbloccare il risultato, servito da Matías Soulé; tre minuti più tardi è lo stesso argentino a trovare la via del gol, finalizzando l’assist di Stephan El Shaarawy. Tre punti pesanti per la squadra capitolina, che sale momentaneamente al terzo posto con 39 punti, in attesa dei risultati delle dirette concorrenti. I neroverdi restano fermi a quota 23, all’11° posto.

A Bergamo l’Atalanta fa valere la propria legge contro il Torino. I nerazzurri passano in vantaggio dopo 13 minuti con il belga Charles De Ketelaere, ben imbeccato da un sempre più convincente Lorenzo Bernasconi. I granata provano a rientrare in partita, ma nei minuti di recupero (90’+5’) Mario Pašalić chiude definitivamente i conti, suggellando la superiorità orobica.

La Dea si porta così al settimo posto, a tre lunghezze dal Como sesto, fermato sul pari dal Bologna tra le mura amiche. I felsinei passano in vantaggio al 49’ con Nicolò Cambiaghi, che nove minuti più tardi viene però espulso, lasciando i suoi in inferiorità numerica. La pressione dei lariani trova sbocco solo allo scadere, al 90’+4’, con il gol del pareggio firmato dal croato Martin Baturina.

Si chiude infine in parità la sfida del Friuli tra Udinese e Pisa. I toscani sbloccano il risultato al 13’ con Tramoni, ma la reazione dei bianconeri è immediata: Kabasele pareggia al 19’ e Davis completa la rimonta dal dischetto al 40’. Nella ripresa il Pisa trova il definitivo 2-2 al 67’ grazie a Meister. Un risultato che cambia poco la situazione dei toscani, ancora fanalino di coda del campionato, mentre l’Udinese si conferma nona con 26 punti.