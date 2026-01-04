Calcio, Serie A: l’Inter batte il Bologna e si riprende la vetta. Kean salva la Fiorentina, il Napoli non sbaglia

Si è conclusa poco fa diciottesima giornata della Serie A 2025-2026. Dopo i quattro match disputati ieri, il turno è stato oggi concluso da altre quattro partite, al termine delle quali la classifica ha subito non pochi stravolgimento.

Nel match delle 12.30 allo Stadio Olimpico il Napoli ha battuto nettamente la Lazio per 0-2, salendo al terzo posto della classifica (37 punti) e continuando il suo inseguimento a Milan ed Inter. Decisivo è stato il primo tempo, nel quale la squadra guidata da Antonio Conte ha prima aperto le danze con il gol di Spinazzola al 13′ e poi colpendo nuovamente al 32′ minuto con Rrahmani. Nei secondi 45′ minuti è andata in scena una partita sporca, caratterizzata anche dai rossi di Noslin, Marusic e Mazzocchi.

Cade solo nei minuti di recupero la difesa della Cremonese che deve dire addio al pareggio a causa di un gol di Moise Kean che regala una vittoria di fondamentale importanza alla Fiorentina. Parte nel migliore dei modi il 2026 della squadra viola che sale a 12 punti in classifica (19esimo posto) e può guardare con fiducia le prossime giornate, con l’ambizione di uscire al più presto dalla zona retrocessione.

Tutto facile invece per il Torino che torna a vincere battendo in trasferta l’Hellas Verona per 0-3. Il gol di Simeone al 10′ ha messo in discesa la partita dei granata che hanno potuto poi raddoppiare all’87’ con Casadei e mettere il punto sulla vittoria con Njie nel recupero. Chiude la giornata la vittoria per 3-1 dell’Inter contro il Bologna. Grande prestazione dei nerazzurri che si riprendono la vetta della classifica grazie ai gol di Zieliski al 39′, di Martinez al 48′ e di Thuram al 74′. Per i bolognesi a segno Castro (83′).