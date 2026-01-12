Calcio, Serie A: pareggio nel big match tra Inter e Napoli. Si ferma il Milan, torna sotto la Juventus

Si è poco fa conclusa la ventesima giornata della Serie A 2025-2026. In attesa dei recuperi infrasettimanali delle squadre che hanno partecipato alla Super Coppa, la classifica continua a vedere in testa l’Inter con 43 punti, seguita da Milan (40) e Napoli (39). Andiamo ad analizzare quanto successo nel 20° turno.

Nella giornata di sabato 10 gennaio il Como è riuscito ad acciuffare nel recupero il Bologna con il gol di Baturina che ha sancito l’1-1 finale dopo il vantaggio dei rossoblù con Cambiaghi. Pareggio anche tra Udinese e Pisa che muovono la classifica al termine di un match equilibrato concluso 2-2. Vittoria interna, invece, per la Roma che continua a navigare nelle zone alte della classifica. I giallorossi hanno battuto 2-0 il Sassuolo, sbloccando il match solo nel quarto d’ora finale con Konè.

Nel match delle 20.45, l‘Atalanta ha battuto nettamente il Torino per 2-0 grazie alle reti di De Ketelaere e Pasalic. La domenica si è invece aperta con il successo esterno del Parma sul campo del Lecce per 1-2 grazie all’autogol di Gabriel ed al gol di Pellegrino, dopo il gol di Stulic dopo appena 1′. Ottimo pareggio per la Fiorentina che ferma il Milan al Franchi, proseguendo la rimonta in classifica. 1-1 il risultato finale con il gol di Nkunku nel recupero che raggiunge i viola, avanti con Comuzzo.

Passa invece, con un autogol di Nelsson, la Lazio a Verona al termine di un match non bellissimo terminato 0-1. Termina 2-2 il big match tra Inter e Napoli con i partenopei che hanno riagganciato due volte i meneghini grazie ai due gol di McTominay. Per i nerazzurri, invece, in rete Dimarco e Chalanoglu. Nei posticipi del lunedì, il Genoa ha battuto nettamente il Cagliari per 3-0 mentre la Juventus ha sconfitto per 5-0 la Cremonese, rilanciandosi in classifica.