Calcio, non basta il gol del 2009 Arena: Roma sconfitta per 2-3 dal Torino in Coppa Italia

Tanti capovolgimenti di fronte, diverse sorprese e alla fine la vittoria del Torino. I granata escono vincitori, partendo nettamente sfavoriti, dallo Stadio Olimpico: la Roma di Gasperini infatti perde per 3-2 negli ottavi di finale di Coppa Italia davanti al pubblico amico.

Leggero turnover per entrambe le selezioni, ma l’obiettivo è quello di passare il turno. La prima frazione è avara di emozioni fino al 35′, quando Che Adams con un preciso diagonale riesce a trovare la rete del vantaggio. Cambi per la Roma nella ripresa che risultano subito decisivi: neanche 30” e Mario Hermoso trova subito il pari.

Lo scozzese Adams è nella giornata di grazia e lo dimostra al 52′ quando trova il vantaggio con la doppietta personale. Gasperini le gioca tutte per impattare il risultato e butta in campo il giovanissimo Antonio Arena, classe 2009. Il tempo di assaggiare l’erba dell’Olimpico per 16enne che trova il clamoroso pareggio.

La partita sembra spedita verso i supplementari ma non è così: Casadei si fa stoppare da Svilar al 90′, ma il tap-in vincente è del turco Ilkhan che fa volare ai quarti i granata. Prossima sfida per la banda di Baroni contro l’Inter.