Calcio, la Lazio torna al successo in Serie A battendo il Genoa in pieno recupero

Epilogo thrilling nella sfida tra Lazio e Genoa, valevole come anticipo della ventitreesima giornata (la quarta del girone di ritorno) della Serie A 2025-2026 di calcio maschile. Il match del venerdì sera all’Olimpico ha regalato grandi emozioni e tanti gol nel secondo tempo, dopo una prima frazione a reti bianche, ma il risultato finale soddisfa soltanto i padroni di casa.

I biancocelesti riescono infatti ad uscire finalmente dalla crisi tra le mura amiche e conquistano una vittoria a dir poco rocambolesca, trovando il 3-2 definitivo in pieno recupero con il gol su rigore di Cataldi al 100′. In precedenza gli uomini di Sarri avevano subito la rimonta del Grifone dopo aver trovato anche il doppio vantaggio con un improvviso uno-due ravvicinato tra il 56′ ed il 62′ firmato da Pedro su rigore e dal nuovo acquisto Taylor.

Con questo successo la Lazio scavalca momentaneamente di due lunghezze il Bologna all’ottavo posto con 32 punti, portandosi a -3 dall’Atalanta e a -8 dal Como avendo giocato una gara in più delle rivali. Si interrompe invece a quota cinque la striscia di risultati utili consecutivi del Genoa di De Rossi, beffato in extremis dopo aver recuperato due gol di svantaggio con le reti di Malinovskyi su rigore e di Vitinha tra il 67′ ed il 75′. Gli ospiti restano fermi a 23 punti in un gruppone che va dal tredicesimo al sedicesimo posto, con un margine di 5 punti sul Lecce e di 6 sulla Fiorentina terzultima.