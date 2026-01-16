Calcio, il Pisa frena la corsa dell’Atalanta nell’anticipo del 21° turno di Serie A

Si apre con un pareggio tra Pisa e Atalanta nell’anticipo del venerdì il programma del ventunesimo turno (il secondo del girone di ritorno) della Serie A 2025-2026 di calcio maschile. Il risultato maturato alla Cetilar Arena non cambia più di tanto la situazione in classifica di entrambe le squadre, anche se i toscani possono ritenersi moderatamente soddisfatti soprattutto per l’andamento del match.

La Dea interrompe una sequenza di tre vittorie consecutive in campionato e sale a quota 32 punti, restando in settima piazza a -7 dalla zona Champions (il distacco potrebbe arrivare a 10 lunghezze dopo le partite dei prossimi giorni) ma rischiando di subire il sorpasso del Bologna. Il Pisa rimanda l’appuntamento con il secondo successo stagionale e lascia l’Hellas Verona da solo in fondo alla graduatoria, avvicinandosi momentaneamente a -3 dal quartultimo posto del Lecce.

Primo tempo equilibrato e senza grandi emozioni, se non per una doppia occasione sciupata dai padroni di casa tra il 21′ ed il 22′ prima con Tourè e poi con Meister. Nella ripresa la banda di Palladino rischia ancora grosso e viene salvata ancora da Carnesecchi al 52′ sul colpo di testa di Moreo, poi però reagisce e costruisce diverse palle gol fino a sbloccare il punteggio con Krstovic all’83’. Il vantaggio bergamasco dura però pochi minuti, infatti il Pisa trova l’1-1 con Durosinmi all’87’ su assist di Leris.