Calcio, il Napoli si rimette in moto ed inguaia la Fiorentina. Notte fonda per Pisa e Verona

Nella giornata di sabato 31 gennaio si sono disputati altri tre anticipi valevoli per il ventitreesimo turno (il quarto del girone di ritorno) della Serie A 2025-2026 di calcio maschile, dopo la rocambolesca vittoria della Lazio sul Genoa nella partita del venerdì sera. Il programma proseguirà domenica 1° febbraio con altri quattro match, per poi concludersi tra lunedì e martedì con i posticipi.

Il Napoli si mette alle spalle una pessima settimana (con la sconfitta a Torino contro la Juventus e soprattutto l’eliminazione dalla Champions) e ritrova il sorriso, battendo in casa la Fiorentina per 2-1 grazie ai gol di Vergara e Gutierrez. La squadra di Antonio Conte balza quindi momentaneamente al terzo posto in classifica con 46 punti, a -6 dall’Inter capolista e a +3 sulla Roma quarta, mentre i toscani incassano il secondo KO di fila e restano in piena zona retrocessione a -1 dal Lecce quartultimo.

Situazione sempre più critica nella lotta salvezza per Pisa ed Hellas Verona, che rimangono appaiate in ultima posizione con 14 punti (a -3 dalla Viola) in 23 gare dopo il brusco passo falso odierno rispettivamente in casa con il Sassuolo (3-1) ed in trasferta a Cagliari (4-0). Con i risultati di oggi, emiliani e sardi si avvicinano sensibilmente al traguardo della permanenza nella massima serie.