Calcio, il Milan risponde all’Inter e resta a -3 dalla vetta. Vincono anche Roma e Fiorentina

Pochi gol ma grandi emozioni nella giornata di domenica 18 gennaio, che ha visto lo svolgimento di altre quattro partite valevoli per il ventunesimo turno (il secondo del girone di ritorno) della Serie A 2025-2026 di calcio maschile. Domani sono previsti come posticipi del lunedì sera Cremonese-Verona alle 18.30 e Lazio-Como alle 20.45.

Vittoria dall’enorme peso specifico davanti al pubblico di ‘San Siro’ per il Milan di Massimiliano Allegri, che batte di misura (ma dominando in lungo e in largo) il Lecce 1-0 grazie al gol del neoentrato Fullkrug al 76′. I rossoneri rispondono così ai successi delle avversarie dirette e consolidano la seconda piazza in classifica a -3 dall’Inter capolista e a +3 sul Napoli.

Risultato importante in chiave Champions anche per la Roma, che vince la terza partita di seguito in campionato imponendosi sul campo del Torino per 2-0 con le reti di Malen e Dybala. I giallorossi si portano al quarto posto in solitaria, allungando a +3 sulla Juventus (battuta ieri a sorpresa dal Cagliari) e restando a -1 dalla terza piazza del Napoli.

All’indomani della morte del presidente Rocco Commisso, la Fiorentina firma il quarto risultato utile consecutivo in Serie A aggiudicandosi il derby dell’Appennino con un fondamentale 2-1 a Bologna e agganciando il Lecce a quota 17 punti in quartultima posizione. Pareggio a reti bianche invece nel lunch match tra Parma e Genoa, che fanno un piccolo passo avanti in ottica salvezza.