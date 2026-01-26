Calcio, Hellas Verona sconfitto in casa dall’Udinese nel posticipo del 22° turno di Serie A

Notte fonda al “Bentegodi” per l’Hellas Verona, che subisce una brutta sconfitta interna contro l’Udinese per 1-3 nel posticipo della ventiduesima giornata (la terza del girone di ritorno) della Serie A 2025-2026 di calcio maschile. Il Monday Night di medio-bassa classifica ha premiato i friulani, ormai ad un passo dalla salvezza e non lontani da un’ipotetica zona Europa, mentre gli scaligeri restano mestamente in fondo alla classifica.

I bianconeri si sono imposti per 3-1 sul campo dell’Hellas, archiviando l’ottavo successo stagionale in campionato e agganciando la Lazio al nono posto in graduatoria con 29 punti (a -1 dal Bologna ottavo e -6 dall’Atalanta settima). Verona che non si schioda invece dall’ultima piazza con 14 punti in compagnia del Pisa, a -3 dalla Fiorentina e a -4 dal quartultimo posto del Lecce.

Partita che si è sbloccata al 23′ con il gol di Atta (deviazione decisiva di Slotsager), impattato pochi minuti più tardi dal pareggio veronese firmato da Orban. Nella ripresa l’Udinese ha piazzato la fuga definitiva, riportandosi in vantaggio al 58′ con Zanoli e chiudendo i conti al 67′ con la rete di Davis su assist di Atta. Quasi inesistente il forcing finale dell’Hellas.