Calcio femminile, la Roma non sbaglia e consolida la leadership in Serie A. L’inter la spunta nel recupero

La Roma non sbaglia e rimane saldamente incollata al comando della classifica anche dopo l’undicesimo turno valido per la Serie A 2025-2026 di calcio femminile. La compagine capitolina ha infatti espugnato quest’oggi il campo del Genoa, passando un il risultato di 0-1.

Match comunque tutt’altro che agevole quello delle giallorosse che, dopo aver avuto nitide occasioni, trovano il goal vittoria allo scadere del primo tempo quando, a seguito di una defaillance difensiva in fase di ripartenza delle rivali, il pallone finisce sui piedi di Giugliano che, da fuori area, libera un bolide che si insacca in rete. Niente da fare invece per le liguri, davvero vicinissime ad un pareggio non concretizzato.

Divertimento, lotta e spettacolo nella disputa tra Como ed Inter, terminata con il trionfo al fotofinish delle nerazzurre. Sempre in grande spolvero le comasche, andate avanti al 36’ con un super timbro di Krazmar, la quale sfodera un destro all’incrocio a seguito di un dribbling. Il pareggio delle nerazzurre arriva invece tre minuti dopo l’inizio della ripresa con Wullaert, meritevole di aver raccolto una palla rimbalzante in area a seguito di un cross sulla sinistra di Schough non raccolto da Polli.

Il Como però alza di nuova l’asticella e si rende artefice di un goal da cineteca: al 56’ infatti Kramzar di rapina si prende la palla rubandola a Csizar nella zona del centrocampo e facendo partire un tiro dai quaranta metri dopo aver visto Runarsdottir fuori dai pali. L’Inter però non incassa, anzi reagisce, pareggiando con Bugeja, lesta nel stoppare e superare Giraldi ricevendo un cross a sinistra di Schough. Alla fine, con una prova di forza eccezionale, la spuntano proprio le ragazze di Gianpiero Piovani grazie alla già citata Polli, la quale in pieno recupero su assistenza di Glionna spedisce la palla all’incrocio. In attesa della sfida di domani della Juve, le nerazzurre restano al secondo posto in solitaria con 21 punti.

Tutto facile poi per il Milan, abile a battere la Ternana con il rotondissimo risultato di 3-0 sfruttando i goal di van Dooren, autrice di una doppietta (34’, 80’) e di Kvaag (84’). Buona risposta invece per il Napoli, corsaro in quel di Sassuolo dove ha vinto per 0-2 affidandosi ai sigilli di Veletaniic (47’) e Basunic (52’) su calcio di rigore.