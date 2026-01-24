Calcio femminile: la Lazio batte nettamente la Fiorentina in Serie A e aggancia il secondo posto

La Lazio alza la testa nel match inaugurale dell’undicesimo turno valido per la Serie A di calcio femminile. Dopo la clamorosa beffa subita lo scorso weekend contro la Ternana le biancocelesti si sono prontamente riscattate tra le mura amiche di Formello, battendo per 3-0 una delle squadre più attrezzate del Campionato: la Fiorentina.

Un match che era partito in realtà con buona potenzialità quello della Viola che, al 6’, si è procurato un calcio di rigore a causa di Baltrip-Reyes, colpevole di avere steso Severini in area. Dal dischetto però la numero 21 sbaglia, venendo ipnotizzata da Durante, poi davvero bravissima a dire “no” anche al tap-in successivo.

L’occasione mancata sgonfia poco a poco l’offensiva toscana. E allora le laziali ne approfittano: al 29’ infatti Goldoni sblocca il risultato dopo uno splendido inserimento dovuto al cross al bacio di Oliviero. Appena sei giri di orologio dopo ci pensa invece la bomber Martina Piemonte a siglare il raddoppio con una conclusione rasoterra.

Non cambia l’inerzia del secondo tempo, complice anche la Fiorentina stessa che si fa male da sola, subendo il tris a causa di un’autorete di Curmark, la quale spedisce la sfera in rete nel tentativo di controllo. Sarà di fatto l’ultimo squillo di una disputa che ha frenato la rincorsa viola, costretta a rimanere bloccata a quota 18 in attesa della risposta dell’Inter (fino a questo momento seconda a pari punti) e della Juve (terza a -1) e del Como (quarto a -2), venendo così raggiunta proprio dalle laziali in affollato secondo posto.