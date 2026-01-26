Calcio femminile, la Juventus regola il Parma nel posticipo e sale al terzo posto in Serie A

La Juventus riprende il suo cammino dopo aver perso in trasferta lo scontro diretto con l’Inter e batte come da pronostico il Parma nel posticipo dell’undicesima e ultima giornata del girone d’andata della Serie A 2025-2026 di calcio femminile. Quinto successo casalingo consecutivo in campionato per le bianconere, che hanno trionfato con il punteggio di 3-0 tra le mura amiche dello stadio Pozzo-La Marmora di Biella.

Con questo risultato le campionesse d’Italia in carica superano la Fiorentina e balzano al terzo posto in classifica con 20 punti, a -1 dall’Inter seconda e soprattutto a -8 dalla Roma capolista, occupando virtualmente l’ultima posizione utile della zona Champions a +2 sul tandem composto dalla Viola e dalla Lazio. Prosegue invece il periodo negativo del Parma, che resta terzultimo con un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione.

Juventus Women che approccia in maniera propositiva il match odierno, colpendo una traversa già nei primi minuti e sbloccando la sfida al 13′ con il gol di Barbara Bonansea (su colpo di testa). Nella ripresa le emiliane vanno vicine al pareggio con il legno centrato da Distefano, ma le padrone di casa chiudono i conti raddoppiando al 77′ con Vangsgaard e calando il tris all’82’ con la neoentrata Godo.