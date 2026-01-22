Calcio
Calcio femminile: la Juve espugna Napoli nell’andata dei quarti in Coppa Italia. Girelli decisiva
Quasi all’ultimo respiro. La Juventus espugna Napoli e mette un mattoncino importante in ottica semifinale. La Vecchia Signora si è infatti aggiudicata la sfida d’andata dei quarti di Coppa Italia 2025-2026 di calcio femminile, trovando la rete-vittoria a due minuti dal novantesimo.
Inizio arrembante per le partenopee, a un soffio dal vantaggio dopo appena tre minuti di orologio complice un cross di Giordano capace di far uscire al vuoto De Jong senza trovare però l’imbucata vincente. Tempo di prendere le misure e le bianconere mettono però il muso davanti, precisamente al 17’, quando Vangsgaard pasteggia su una défaillance difensivo segnando su scivolata.
L’inerzia non cambia nella ripresa quando, pronti-via, il Napoli trova finalmente il sigillo del pari grazie all’ottimo inserimento di Floe, lesta nel divincolarsi tra Calligaris e Lenzini su suggerimento in profondità di Sciabica e mettere la palla in rete.
Quando tutto sembrava a portare all’ennesimo pari di questo turno, ecco il momento chiave della partita: all’87’ infatti Pettenuzzo tocca la sfera con le mani, provocando così un calcio di rigore perfettamente trasformato da Girelli un minuto dopo. Passa quindi la Juve. Il ritorno si giocherà a Biella giovedì prossimo (calcio d’inizio ore 20:30).