Calcio femminile, Juventus e Roma si sfidano a Pescara per la Supercoppa Italiana: in palio il primo titolo del 2026

Domani il risveglio. Allo Stadio Adriatico “Giovanni Cornacchia” di Pescara, il calcio femminile tricolore darà segnali di vitalità dopo la pausa legata alle festività. La finale di Supercoppa Italiana tra Juventus e Roma regalerà emozioni ed entrambe le compagini avranno motivazioni particolari per far proprio il primo titolo del nuovo anno. Calcio d’inizio alle ore 15:00.

Le due formazioni rappresentano ormai due grandi realtà del movimento del Pallone in rosa del Bel Paese. Le bianconere hanno già alzato un trofeo in questa stagione, conquistando a settembre la prima edizione della Serie A Women’s Cup, proprio ai danni delle giallorosse. Le giallorosse, dal canto loro, arrivano a questa sfida da capolista del campionato, con cinque punti di vantaggio, e da campionesse in carica della Supercoppa Italiana, vinta lo scorso anno contro la Fiorentina.

La finale di Pescara sarà la settima sfida con un trofeo in palio tra le due compagini, considerando tutte le competizioni. Il bilancio complessivo è favorevole alla Vecchia Signora, che ha vinto cinque delle sei finali precedenti, con l’unica eccezione rappresentata dalla Supercoppa 2022, quando le capitoline si imposero ai calci di rigore dopo l’1-1 maturato nei tempi regolamentari.

Si prospetta un confronto equilibrato e saranno anche le qualità delle singole calciatrici a fare la differenza. Tra le fila bianconere, i nomi che ricorrono spesso sono quelli di Cristiana Girelli e Barbara Bonansea. Giocatrici di grande esperienza e capaci di farsi trovare pronte all’appuntamento col gol, come dimostrano soprattutto i numeri di Girelli che ha segnato più gol di tutte contro la Roma (14).

Luca Rossettini, dal canto suo, potrà puntare sulle capacità realizzative di Evelyne Viens, che contro la Juve ha posto la propria firma più volte (5 in campionato), e sulla capacità di fare gioco e organizzare la manovra di Manuela Giugliano, dai cui piedi spesso partono le migliori iniziative della compagine giallorossa.