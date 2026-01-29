Calcio femminile: Fiorentina e Juventus completano il quadro delle semifinali di Coppa Italia

Si delinea definitivamente il quadro delle semifinali valide per la Coppa Italia 2025-2026 di calcio femminile. Dopo il passaggio del turno di Roma ed Inter, nella giornata odierna ha staccare il pass per il penultimo atto sono state la Fiorentina e la Juventus, artefici di due match diversi tra loro.

Vittoria importantissima e di misura per le toscane che, tra le mura amiche del Viola Park, si sono imposte per 1-0 contro il Milan confermando, così come successo all’andata (terminata in parità), un grande equilibrio. Non a caso a rompere gli indugi è stata una giocata individuale in pieno recupero di Bredgaard, brava a ricevere la sfera sulla fascia, compiere un’accelerata con dribbling annesso e sferrare un fendente che non lascia scampo a Giuliani.

Missione compiuta anche per la Vecchia Signora, già in vantaggio dopo l’1-2 di sette giorni fa e solide ad intavolare una vittoria di gestione battendo il Napoli con lo stesso risultato dell’andata in una partita accesasi solo nei minuti finali. Al 68’ infatti Girelli manda avanti le bianconere capitalizzando il passaggio in profondità di Beccari. All’80’ invece Thomas, lanciata ancora una volta da una ispiratissima Beccari, si ritrova a tu per tu con Thomas, la salta e appoggia il pallone in porta. Le partenopee provano a riaprire i giochi a cinque minuti dal tempo regolamentare con Kozak, ma sarà l’ultimo acuto della disputa.