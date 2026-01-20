Calcio femminile: equilibrio tra Milan e Fiorentina nei quarti di Coppa Italia. Si decide tutto al ritorno

Termina nel segno dell’equilibrio Milan-Fiorentina, incontro d’andata valido per i quarti della Coppa Italia 2025-2026 di calcio femminile. Un incontro chiuso con il risultato di 1-1, parziale con cui le due squadre si presenteranno al Viola Park giovedì prossimo, quando ci sarà la gara di ritorno.

Sono le Viola a trovare per prime il vantaggio, andando a segno precisamente al minuto 9’, quando Woldvik anticipa un’avversaria servendo subito per Catena, abile a smarcarsi restituendo la sfera alla campagna che, sul secondo palo, insacca la palla in rete. Al 21’ ci sarà anche la possibilità di mettere a referto il raddoppio dopo una bella azione a cui è mancato solo l’ultima zampata di Omarsdottir.

Se nel primo tempo sono le toscane ad avere le occasioni più lucide, nel secondo emerge di più la grinta del diavolo il quale, dopo essersi reso pericoloso in un paio di occasioni, sigla il pareggio al 73’ con Arrigoni, autrice di un tiro a dal limite che si imbatte sul palo terminando poi in rete a seguito di una manovra propositiva.

Come già accennato in precedenza, il ritorno si disputerà giovedì 29 gennaio, a partire dalle ore 18:00.