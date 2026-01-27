Calcio a 5, un’Italia scintillante rifila un poker alla Polonia e si rilancia agli Europei

L’Italia si riscatta. Dopo la sconfitta contro il Portogallo, gli azzurri si riscattano nella seconda giornata del Gruppo D degli Europei 2026 di calcio a 5. Gli uomini di Salvo Samperi vincono largamente contro la Polonia con il risultato di 4-0 posizionandosi al meglio per il possibile passaggio ai quarti di finale, che si deciderà nell’essenziale terza e ultima gara contro l’Ungheria di giovedì 29 gennaio alle ore 20.30.

A Lubiana il match si apre con l’Italia subito pronta a prendere in mano la gara. Meno di tre minuti: palla recuperata da Musumeci che verticalizza per De Oliveira, l’attaccante controlla e tirando di punta anticipa l’intervento del portiere per l’1-0 che indirizza immediatamente la gara.

La Polonia, incassato il colpo, reagisce: Bellobuono è costretto a superarsi in uscita sulla fuga di Kaniewski. In campo si lotta: un’occasione da una parte e una dall’altra. Merlim sfiora il raddoppio in un paio di circostanze, mentre la clessidra inizia a scorrere. A otto minuti dalla fine, altro guizzo di De Oliveira: quasi in fotocopia. Nuova ripartenza, palla ancora al pivot che finta di andare via sull’esterno e poi rientra scagliando un tiro su cui Widuch non può nulla: è 2-0.

I biancorossi in questo caso accusano il raddoppio azzurro: al quarto d’ora arriva il tris, con Barrichello che in un flipper contro Widuch riesce a spuntarla – con anche un po’ di fortuna – e a insaccare il 3-0 con cui si va al riposo. La ripresa si apre con situazioni molto più bloccate. La Polonia ci prova, l’Italia tiene botta senza che lo score si muova. Si scollina la mezz’ora, un paio di giri di lancette dopo De Oliveira griffa la tripletta personale fiutando la traiettoria della respinta dell’estremo difensore avversario sul tiro di Motta per il 4-0.

Il match si chiude, la Polonia prova in qualche modo a segnare il gol della bandiera. A meno di due minuti dalla fine arriva un tiro libero per gli uomini di Błażej Korczyński, con Leszczak: Dalcin, entrato per Bellobuono, para. Arriva la sirena: Italia-Polonia 4-0. Con questa vittoria l’Italia riesce ad approdare al secondo posto nel Girone D, in virtù di una migliore differenza reti rispetto all’Ungheria (0 per gli azzurri e -2 per i magiari). Questo vuol dire che nella partita di giovedì 29 gennaio a Musumeci e compagni basterà non perdere per ottenere il passaggio del turno verso i quarti di finale della manifestazione.