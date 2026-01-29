Calcio a 5, Spagna travolgente contro il Belgio e ai quarti degli Europei 2026, eliminate Slovenia e Bielorussia

Responsi decisivi nel Gruppo C degli Europei 2026 di calcio a 5, chiamato a definire le squadre qualificate ai quarti di finale. Nel tardo pomeriggio si sono disputati i match Spagna-Belgio e Slovenia-Bielorussia, entrambi fondamentali per gli equilibri del girone.

Alla Tivoli Arena di Lubiana, la Spagna ha offerto una prestazione di altissimo livello, travolgendo il Belgio con un netto 10-3. Le Furie Rosse, in grandissimo spolvero, hanno indirizzato subito la gara grazie alla rete di Adrián Rivera al 2’17”. A seguire sono andati a segno Antonio Pérez (5’33”), Raya (7’13” e 34’57”), Pablo Martínez (7’33” e 20’46”), Cecilio (23’17” e 34’01”), Adolfo (26’45”) e Mellado (26’57”).

Per il Belgio hanno trovato la via del gol Grello (7’01”), Bachar (35’36”) e Rahou (39’09”). Nonostante la pesante sconfitta, i belgi hanno comunque centrato la qualificazione ai quarti di finale, chiudendo secondi alle spalle della Spagna grazie ai risultati dell’altro incontro e alla classifica avulsa.

All’Arena Stožice della capitale slovena, i padroni di casa erano chiamati a conquistare i tre punti contro la Bielorussia per staccare il pass per la fase a eliminazione diretta. L’obiettivo, però, non è stato centrato: la formazione guidata da Tomislav Horvat è stata sconfitta 3-2.

La gara si era aperta nel migliore dei modi per la Slovenia, passata in vantaggio dopo appena 9 secondi con Bukovec. Immediata, però, la reazione bielorussa, che ha ribaltato il punteggio grazie alle reti di Krykun (7’32”) e Kozel (21’42”). Gli sloveni hanno ristabilito l’equilibrio ancora con Bukovec al 24’37”, ma Kozel, con la sua doppietta, ha firmato il gol decisivo al 28’20”, regalando il successo alla squadra allenata da Aleksandr Chernik.