Calcio a 5: Spagna senza problemi agli Europei. La Slovenia batte il Belgio

Altre partite, altre emozioni ed altri gol agli Europei 2026 di calcio a 5. In questo lunedì 26 gennaio, a Lubiana, si sono giocate le gare della seconda giornata del Gruppo C. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio.

Spagna-Bielorussia 2-0

Le Furie Rosse non esagerano, ma controllano il match rimanendo a punteggio pieno in questa prima fase del loro cammino. Le reti di Mellado, in apertura di partita, e di Novoa, all’inizio del secondo tempo, certificano la vittoria degli iberici.

Slovenia-Belgio 5-4

Festival del gol fra balcanici e belgi. Partita spumeggiante sin dalle prime battute, dopo 9 minuti è 2-2 con un doppio botta e risposta formato dalle reti di Gréllo e Rahou per i Diavoli Rossi e dalle segnature di Turk e dall’autorete di Aabbou per gli sloveni. Poi a cavallo del quarto d’ora Osredkar e compagni Osredkar e compagni scappano con le reti in rapida successione di Janež, Čeh e Fideršek.

Si va al riposo sul 5-2, il Belgio la riapre con Vanderheyden dopo pochi giri di lancette della ripresa dando seguito poi con una nuova zampata di Rahou. Si arriva 5-4 a poco più di cinque giri di lancette dal termine, ma il risultato non cambia più. Esulta la Slovenia per la vittoria.

Classifica Gruppo C: Spagna 6 (+5), Slovenia 3 (-2), Belgio 3 (3), Bielorussia 0 (-6)

Le partite di domani, martedì 27 gennaio, relativamente al Gruppo D: Portogallo-Ungheria (h 17.30) e Italia-Polonia (h 20.30).