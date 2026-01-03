Calcio a 5
Calcio a 5: Sandro Abate e Came Treviso vanno a segno in Serie A
Prosegue il programma “spezzatino” della 14esima giornata della stagione regolare della Serie A 2025-2026 di calcio a 5, condizionato dal fatto che domani e dopo si giocherà la Supercoppa Italiana a Eboli. Due le partite in agenda in oggi, sabato 3 gennaio: ecco come sono andate le cose nel dettaglio.
Vince larghissimamente 2-8 la Sandro Abate, che si impone in casa del CDM Futsal senza problemi. La squadra di Piero Basile, trascinata dalla tripletta di Suazo e dalla doppietta di Galletto, incamera 3 punti molto importanti per il suo cammino.
Affermazione interna per la Came Treviso, che regola 3-1 la Fortitudo Pomezia. Botta e risposta iniziale sull’asse Ferreira-Matteus, poi la zampata di Azzoni per il 2-1 con cui si va all’intervallo. Nel finale di gara, gli ospiti si sbilanciano in attacco giocando anche col portiere di movimento venendo però trafitti dalla rete di Pietrangelo direttamente dai suoi pali.
La Serie A, per completare il suo programma, tornerà in campo l’8 gennaio. Queste le partite previste: Active Network-Meta Catania, Genzano-Cosenza, Capurso-Feldi Eboli e L84 Torino-Napoli.