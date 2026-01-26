Calcio a 5, Samperi verso la Polonia: “Abbiamo voglia di rivalsa. In campo con verticalità e rotazioni”

La sconfitta patita contro il Portogallo (2-6 il risultato finale in favore dei lusitani) è alle spalle: la nazionale italiana di calcio a 5 vuole voltare pagina pensando alla seconda giornata del Gruppo D degli Europei 2026, quella nella quale affronterà la Polonia, nella sfida in programma domani – martedì 27 gennaio – alle ore 20.30.

A fotografare il momento in conferenza stampa è stato il ct degli azzurri, quel Salvo Samperi che ha detto: “Abbiamo analizzato bene la partita col Portogallo e ci sono stati tanti spunti positivi da cogliere. È altrettanto chiaro, però, che per poter competere e vincere queste partite non basta dare buone risposte come fatto nel primo tempo e a inizio ripresa, ma bisogna avere lo stesso atteggiamento e la stessa intensità per tutti e quaranta i minuti di gioco, anche se non è facile contro questi avversari. Certo, perdere in quel modo non è piacevole, ma vedo tantissima voglia di rivalsa negli occhi dei ragazzi. Quella con la Polonia è una partita da vincere: ho grande fiducia nella squadra”.

Poi ha aggiunto: “La loro sconfitta testimonia una volta di più come non esistano partite scontate in un Europeo, perché il livello generale è davvero alto. Quella polacca è una squadra forte, ma l’Ungheria ha avuto la capacità di metterla in grande difficoltà con la sua verticalità e la sua mobilità. Anche noi dovremo andare a ricercare quelle caratteristiche per dare fastidio alla loro fisicità”.

Sulle assenze per squalifica di Rossetti e Pulvirenti: “Abbiamo comunque un roster lungo e con la Polonia potranno avere più minutaggio quei giocatori che hanno giocato meno contro il Portogallo: ognuno dei ragazzi ha grande voglia di dare il suo contributo a questa causa. Turmena e Podda, per esempio, sono giocatori che potrebbero far soffrire la fase difensiva polacca”.

Al momento la situazione del Girone D vede Portogallo e Ungheria in testa con 3 punti a testa, con Italia e Polonia a 0 a inseguire. Domani però lusitani e magiari si affronteranno prima (h 17.30) di italiani e polacchi e questo potrebbe dare una chance a chi vincerà il match serale di affiancare la squadra che uscirà sconfitta dalla prima battaglia o, in caso di pareggio, quanto meno di accorciare le distanze pensando alle opportunità di passare il turno e approdare ai quarti di finale.