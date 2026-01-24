Calcio a 5: l’Ungheria batte la Polonia agli Europei e manda un avviso all’Italia

Dopo la sfida che ha visto l’Italia cedere il passo per 2-6 al fortissimo Portogallo, nella partita inaugurale del Gruppo D degli Europei 2026 di calcio a 5, le altre due squadre della pool – ossia Ungheria e Polonia – si sono affrontate nello stesso a Lubiana. A imporsi sono stati i magiari 4-2 in rimonta. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio.

LA CRONACA

All’Arena Stožice, il primo quarto d’ora è folle: passa l’Ungheria con Fekete, la Polonia dal canto suo non solo pareggia ma addirittura la ribalta, prima con Pawlus (marcatore più giovane di sempre della storia degli Europei di futsal – nato nel 2006, 19 anni compiuti qualche mese fa) e poi con Zastawnik. Si va quindi sull’1-2, ma i biancorossi si ritrovano in inferiorità per l’espulsione di Kriezel. Le azioni magiare si moltiplicano, ma il risultato non cambia.

Si esce dagli spogliatoi dopo il break, Rabl e soci arrembano fino a trovare il pareggio al 28′ con la super giocata individuale di Pal, che supera un avversario e insacca sul palo lungo il 2-2.

Ultimi 10 giri di lancette, fase di studio e di stanchezza per le due squadre. Gli ungheresi attaccano con Szabó sulla destra, palla messa in mezzo: Suscsák da pivot vero arpiona, controlla il corpo, si fa largo e con un tiro sporco ma rapido infila la palla sotto le gambe del portiere. Magiari in vantaggio 3-2 a cinque minuti dalla fine.

L’attaccante è on fire, anche quando la Polonia attacca avanzando con il proprio portiere oltre la metà campo per assaltare la porta difesa da Alasztics. Respinta proprio dell’estremo difensore su tiro del collega: batti e ribatti con Suscsák che si coordina e dal 35 metri impatta la palla facendola finire infondo al sacco per il 4-2 che chiude i conti. Arriva la sirena, il match si chiude: l’Ungheria manda un messaggio all’Italia, per i quarti di finale sarà lei la squadra su cui fare la corsa passando dalla sfida di martedì prossimo contro la Polonia.

Questa la classifica del Girone D: Portogallo 3 (+4), Ungheria 3 (+2), Polonia 0 (-2), Italia 0 (-4)

Il prossimo turno, martedì 27 gennaio: Portogallo-Ungheria (h 17.30) e Italia-Polonia (h 20.30)