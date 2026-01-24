Calcio a 5, l’Italia gioca alla pari col Portogallo e si arrende agli Europei con un passivo eccessivo

Si apre con una sconfitta (ampiamente preventivabile) il cammino dell’Italia agli Europei 2026 di calcio a 5. Nella prima gara del Gruppo D gli azzurri, bravi comunque a proporre idee e a metter coraggio lungo l’arco dei 40 minuti di gioco, hanno ceduto 2-6 ai campioni in carica del Portogallo, con i lusitani che hanno mandato un chiaro messaggio circa le loro intenzioni di confermarsi ai vertici del futsal continentale.

A Lubiana l’Italia parte fortissimo: pressing a tutto campo e subito gol del vantaggio – dopo meno di 90 secondi – sugli sviluppi di una rimessa laterale. Merlim pesca libero Musumeci: piazzato del capitano imparabile Bernardo Paçó, per l’1-0. Gli uomini di Musumeci non lasciano respiro ai lusitani, che però piano piano si mettono in moto andando a produrre azioni e pericoli dalle parti di un Bellobuono pronto a parare quando viene chiamato in causa.

La clessidra scorre mentre Kutchy si divora un’occasione. In generale il Portogallo alza il volume della radio costringendo gli azzurri a diversi falli di squadra, con anche un paio di ammonizioni per Motta e Musumeci. Merlim in un paio di circostanze prova a far sfogare la manovra italiana trovando alcune buone conclusioni che però non si insaccano e al 15′ arriva il pareggio dei campioni d’Europa con la zampata di Diogo Santos, in un’azione molto simile a quella del vantaggio degli uomini di Samperi.

Si riparte dall’1-1. L’Italia arriva sul precipizio dei 5 falli di squadra, ma paradossalmente questo aumenta la soglia d’attenzione e di pericolosità con i rilanci di Bellobuono che andando a trovare Pulvirenti diventano fonte di preoccupazione per i rossoverdi: doppia respinta di Bernardo Paçó, nella seconda circostanza costretto ad “aiutarsi” con la traversa.Il tempo di esaurisce, suona la sirena. Si va al riposo: Italia-Portogallo 1-1 dopo 20 minuti di gioco.

La ripresa si apre con due parate preziosissime di Bellobuono: la prima in uscita “a croce” su Tomás Paçó, la seconda di pura posizione sulla battuta da pochi metri di Erick; con l’estremo difensore bravo a piazzarsi bene in entrambe le circostanze. Non c’è un attimo di respiro. L’Italia incassa bene il cazzotto e risponde con due-tre conclusioni pericolose: Merlim e Motta scaldano le mani e il corpo di Bernardo Paçó che viene chiamato a respingere in tutti i modi.

Il gol è nell’aria e infatti al 24′ si materializza nella giocata splendida di Kutchy, che salta di slancio Musumeci, si trova la banda libera e portando avanti la palla con un paio di suolate prende velocità per trovare la puntata che supera Bellobuono in uscita. Pezzo di bravura per l’1-2 portoghese.

I lusitani “aprono la scatola”, diventando più “leggeri” anche nelle giocate. Sviluppi di un corner: Pany Varela fa partire un cross sul secondo palo che trova pronto all’appuntamento Kutchy. Il numero 6 batte al volo sfoderando una sassata imparabile che vale l’1-3 in meno di cinque minuti.

L’Italia cede di schianto, anche in debito d’ossigeno vista l’alta intensità messa nel primo tempo. Piove sul bagnato in pochi giri di lancetta: arriva l’1-4 di Rúben Góis, abbinato a un cartellino giallo per Pulvirenti e a un successivo cartellino rosso per Rossetti – assegnato dopo revisione al video – colpevole secondo gli arbitri di aver colpito intenzionalmente un avversario con i piedi durante un’azione di gioco, mentre questo era in scivolata.

Al 27′ ci sono due minuti di inferiorità da fronteggiare e la certezza che Rossetti non potrà essere a disposizione per la prossima gara. L’Italia evita di vedere il gap allargarsi, mentre scocca la mezz’ora. Si entra nella parte finale di gara, Samperi toglie Bellobuono e mette Dalcin fra i pali per provare a sviluppare situazioni offensive più proiettate in avanti. La mossa paga subito perché gli azzurri riescono a installarsi nella metà campo avversaria trovando su una prolungata manovra il tocco errato di Tiago Brito che spedisce nella propria porta la rete del 2-4 al 32′.

Il match si riapre, almeno parzialmente. Il Portogallo, che si era messo in “standby”, è costretto a riattivarsi. Ultimi 5 minuti: Italia con Motta da portiere di movimento. Samperi vuole giocarsi il tutto per tutto. De Oliveira ha una chance, ma non trova la deviazione vincente, mentre sul campo arriva Turmena per aumentare chili e centimetri. Sembra tutto pronto per l’arrembaggio finale, improvvisamente però in un contrasto Pulvirenti perde un rimpallo fermando immediatamente Diogo Santos: gli arbitri si rivelano intransigenti ammonendo nuovamente Pulvirenti che viene espulso a poco più di due minuti dalla fine.

L’episodio che indirizza il finale di gara. Il Portogallo si ritrova con un uomo in più andando a segnare il 2-5 con lo stesso Diogo Santos e poi a uomini pari, ma con Motta ancora in mezzo al gioco e la porta sguarnita, il 2-6 che chiude i conti grazie a Bruno Coelho. Prossima partita in programma per l’Italia, martedì 27 gennaio alle ore 20.30 contro la Polonia, che nel frattempo alle 17.30 sfiderà l’Ungheria: match che diventa già un crocevia per gli azzurri pensando all’obiettivo di superare la pool e approdare ai quarti di finale.