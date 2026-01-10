Calcio a 5: la Serie A si ferma con Meta Catania e L84 in testa. Ora gli Europei

Il girone d’andata della stagione regolare della Serie A 2025-2026 di calcio a 5 si è ufficialmente concluso. L’ultimo turno prima della pausa per gli Europei 2026, che si terranno tra fine gennaio e inizio febbraio, ha espresso i suoi verdetti; validi anche per la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia.

In testa rallenta la Meta Catania che, complice il 4-4 contro lo Sporting Sala Consilina, si vede agganciata da una L84 Torino capace di imporsi 1-4 sul campo della Fortitudo Pomezia.

Non l’unico 4-4 di giornata quello fra gli etnei e i campani, visto che anche Feldi Eboli e Genzano hanno impattato con il medesimo risultato, in una giornata dove sono arrivati anche i pareggi fra Napoli e Active Network (2-2), Mantova e Capurso (3-3) e Cosenza e CDM Futsal (in un bloccato 0-0). Benissimo, anche se un po’ amaramente, la Sandro Abate: 6-0 rotondo alla Roma.

La classifica aggiornata al 15esimo turno – Serie A che riprenderà il 10 febbraio

L84 Torino 32 pti

Meta Catania 32

Feldi Eboli 27

Sporting Sala Consilina 27

Napoli Futsal 25

Roma 1927 25

Genzano 21

Active Network 18

Sandro Abate 17

Capurso 16

Fortitudo Pomezia 14

Came Treviso 13

Cosenza 11

Mantova 11

CDM Futsal 7

Qualificate alla Coppa Italia