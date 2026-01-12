Calcio a 5, i convocati dell’Italia per il raduno pre-Europeo. 18 azzurri in ritiro a Roma

Nella giornata di ieri la Nazionale italiana maschile di calcio a 5 si è ritrovata al Centro di Preparazione Olimpica ‘Giulio Onesti’ di Roma per cominciare il raduno di preparazione verso la fase finale degli Europei 2026. Gli Azzurri resteranno nella capitale fino a lunedì 19 gennaio, quando si trasferiranno in Slovenia ed il CT Salvo Samperi consegnerà alla UEFA la lista dei 14 giocatori selezionati per la rassegna continentale, effettuando quattro tagli rispetto ai 18 calciatori presenti nel ritiro romano.

“Andiamo in Slovenia per provare a sognare. Sappiamo di essere in quello che anche all’estero la stampa ha definito il girone della morte e per questo sarà importante pensare un passo alla volta per non perdere il focus e arrivare a Lubiana avendo lavorato bene in questa settimana a Roma, ma ne sono sicuro: i ragazzi sono concentrati e determinati. In questo anno e mezzo abbiamo provato a infondere a questo gruppo una cultura del lavoro che richiede tanti sforzi e sacrificio. La squadra ha sempre risposto presente e ciò ha posto le condizioni per poter competere nel miglior modo possibile. Tutto, però, passerà dai risultati, ma quello in Nazionale è un ambiente che respira positività“, dichiara Samperi al sito federale.

Sugli avversari dell’Italia nel girone: “I lusitani sono dotati di un bellissimo ‘gioco di quattro’, con una grande aggressività difensiva. Sono una squadra molto strutturata grazie al grande lavoro sviluppato negli anni. È quasi superfluo dire che sono i più forti. La Polonia, dal canto suo, è una squadra che sta facendo benissimo, con una fisicità impressionante, grande compattezza difensiva e che subisce pochi gol. Sarà un’avversaria diversa rispetto al Portogallo, ugualmente difficile da affrontare e probabilmente più simile a ciò che abbiamo visto con la Finlandia a dicembre. L’Ungheria? Sergio Mullor sta dando un’impronta moderna alla squadra che gioca spesso e volentieri con l’incorporazione del portiere in fase di possesso e adotta cambi di marcatura in difesa. Tutto questo panorama è molto stimolante, perché ci sono situazioni diverse per ogni avversaria e dovremo farci trovare pronti ad affrontare ogni aspetto“.

“Attraverso i preparatori atletici stiamo individualizzando il lavoro dei giocatori in base alle loro condizioni, dividendo gli aspetti fisici da quelli di campo. Per giocare un Europeo positivo è fondamentale curare i dettagli, specialmente a livello difensivo: la difesa è la nostra forza, ma vanno aggiustate alcune cose che hanno funzionato meno nelle ultime uscite“, ha concluso il CT italiano.

Il debutto dell’Italia a Lubiana è in programma sabato 24 alle ore 14.30 contro i bi-campioni d’Europa in carica del Portogallo, mentre le due partite successive di Musumeci e compagni si disputeranno martedì 27 contro la Polonia (ore 20.30) e giovedì 29 con l’Ungheria (ore 20.30) nell’ultima sfida del raggruppamento. Di seguito la lista dei convocati per il raduno pre-Europeo.

Portieri: Jurij Bellobuono (Napoli), Carlos Dalcin (Eboli), Gianluca Parisi (Cosenza);

Giocatori di movimento: Venancio Baldasso (Eboli), Matheus Barichello (Genzano) Fabricio Calderolli (Eboli), Ivan Cutruneo (Roma), Julio De Oliveira (Genzano), Giuliano Fortini (L84 Torino), Antonino Isgrò (Roma), Francesco Liberti (L84 Torino), Alex Merlim (Sporting CP), Gabriel Motta (Cartagena), Carmelo Musumeci (Catania), Michele Podda (Catania), Giovanni Pulvirenti (Catania), Italo Rossetti (Sporting Sala Consilina), Luis Turmena (Catania).

Staff – Commissario tecnico: Salvo Samperi; Capo delegazione: Antonio Scocca; Segretario: Fabrizio Del Principe; Organizzazione: Adrian Lupinski; Dirigente accompagnatore: Alessandro Distante; Comunicazione: Matteo Santi; Assistente allenatore: Vanni Pedrini; Preparatori atletici: Lorenzo Corsi (fino al 19/01) e Domenico Castello; Preparatore dei portieri: Gennaro Varriale; Match analyst: Sebastiano Giuffrida; Collaboratore tecnico: Riccardo Manno; Medici: Carmelo Papotto (dal 18/01), Alvise Clarioni (fino al 18/01), Benedetto Carta (dal 22/01); Nutrizionista: Francesco Leva; Fisioterapisti: Claudio Princiotta Spanò e Emiliano Diaferia.