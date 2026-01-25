Calcio a 5, giostra del gol per Francia e Ucraina agli Europei 2026. Armenia a punteggio pieno

Prosegue la fase a gironi degli Europei di calcio a 5 2026 e, giornata dopo giornata, il quadro inizia a delinearsi con maggiore chiarezza. Le prime risposte sono arrivate, tra conferme attese e risultati che rimescolano le carte.

Nel Gruppo A la Francia era chiamata a reagire dopo il pareggio contro la Croazia e, nella trasferta di Riga contro la Lettonia, l’obiettivo era chiaro: conquistare i primi tre punti del cammino. Missione compiuta per la selezione transalpina, che si impone con autorità grazie alle reti di Mouhoudine (23’04” e 32’00”), Belhaj (29’38”), Mohammed (35’07”) e Tourè (39’58”), mettendo in cassaforte un successo pesante in chiave classifica.

A sorridere indirettamente sono stati anche i francesi grazie al pareggio tra Croazia e Georgia. I georgiani, guidati da Avtandil Asatiani, sono passati in vantaggio grazie all’autogol di Sekulić, prima di subire la rimonta balcanica firmata da Kustura (15’52”) e Lima (22’33”). A ristabilire l’equilibrio ci ha pensato Kekelia al 34’13”, fissando il punteggio sul 2-2. Alla luce di questi risultati, la Francia balza in testa al girone con 4 punti, seguita dalla Lettonia a quota 3 e dalla Croazia ferma a 2.

Nel Gruppo B arriva invece un successo netto per l’Ucraina, che espugna Kaunas superando i padroni di casa della Lituania con un perentorio 4-1. Cherniavskyi apre le marcature al 6’56”, seguito da Pervieiev al 12’45”, Korsun al 22’55” e Abakshyn al 32’31”. Nel finale, Derendiajev trova il gol della bandiera lituano al 35’10”, insufficiente però a cambiare l’inerzia del match.

Sempre a Kaunas va in scena una sfida intensa e ricca di colpi di scena tra Armenia e Cechia. A spuntarla sono gli armeni, che si impongono per 5-4 al termine di una gara combattutissima. Decisiva la rete di Petrosov al 30’34”, che consente all’Armenia di resistere agli assalti finali della formazione allenata da Marek Kopecký e di portare a casa l’intera posta in palio.

Dopo due giornate, l’Armenia comanda il Gruppo B a punteggio pieno con 6 punti, davanti all’Ucraina a quota 3, mentre Cechia e Lituania chiudono la classifica con 1 punto ciascuna. Il cammino verso la fase finale entra ora sempre più nel vivo.