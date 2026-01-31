Calcio a 5, Francia e Croazia sono le prime semifinaliste degli Europei 2026

Archiviata nei giorni scorsi la fase a gironi, quest’oggi sono andati in scena i primi due quarti di finale dei Campionati Europei 2026 di calcio a 5. Entra nel vivo dunque la fase a eliminazione diretta della rassegna continentale di futsal, che proseguirà domani con altri due incontri che stabiliranno la composizione delle semifinali in programma mercoledì 4 febbraio.

Risultato storico per la Francia, che si impone sul parquet della Xiaomi Arena di Riga (in Lettonia) battendo 4-2 ai supplementari l’Ucraina e portandosi ad una sola vittoria dal podio europeo. I transalpini, alla seconda partecipazione di sempre nel torneo (la prima risale al 2018), proseguono dunque il loro percorso magico dopo aver vinto il gruppo A e adesso attendono in semifinale Portogallo o Belgio a Lubiana.

Decisiva la tripletta all’overtime di Souheil Mouhoudine, dopo l’1-1 dei tempi regolamentari, che ha consentito ai Bleus di piazzare lo strappo definitivo approdando per la prima volta tra le migliori quattro del Vecchio Continente. Senza storia invece il match serale della Zalgiris Arena di Kaunas (Lituania), che ha visto il netto successo della Croazia per 3-0 sull’Armenia. I croati affronteranno in semifinale a Lubiana una tra Italia e Spagna.