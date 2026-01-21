Calcio a 5, Europei 2026: le favorite. Portogallo e Spagna davanti a tutte

Europei 2026 di calcio a 5: ci siamo. Scatterà oggi con le prime partite una nuova edizione del torneo continentale per nazioni di futsal. Una rassegna itinerante che si disputerà dal 21 gennaio al 7 febbraio fra Slovenia, Lettonia e Lituania.

Saranno 16 le squadre al via, suddivise in 4 gironi da 4 squadre l’una: il primo obiettivi per tutte sarà quello di arrivare fra le prime 2 di ogni singola pool per assicurarsi il passaggio ai quarti di finale, dove inizierà la fase ad eliminazione diretta che porterà poi alla finalissima.

Sono degli Europei tutti da decifrare in termini di pronostico. Facendo chiarezza: Spagna e Portogallo partono indiscutibilmente davanti a tutte ed essendo anche state sistemate in gironi contigui (Pool 3 e Pool 4) hanno chance, a patto di compiere percorso netto, di incontrarsi solo in finale: come molti sognano. Ma poi?

Dietro le formazioni iberiche regna l’incertezza. Non ci sono Russia e Kazakistan, la prima per motivi politici, la seconda perché è stata estromessa dal torneo dall’Italia ai playoff. Ecco, gli azzurri potrebbero provare a fare strada, ma su di loro pesa la “Spada di Damocle” di un eventuale quarto di finale contro le Furie Rosse.

C’è da capire chi potrà “saltar fuori dal gruppone” per puntare al gradino più basso del podio. Attenzione in prima battuta a Croazia, Cechia e Ucraina, con quest’ultima che ha trovato la medaglia di bronzo agli Europei 2022. In seconda fila invece Bielorussia, Georgia e Slovenia.

Vedremo cosa salterà fuori nelle prossime due settimane, dove tutti i collettivi cercheranno di esprimersi al massimo per arrivare più lontano possibile in degli Europei che nascondono un grande potenziale tecnico ed emozionale.